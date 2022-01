Libanonské múzeum vrátilo Sýrii artefakty z Palmýry

Bejrút 20. januára (TASR) - Súkromné libanonské múzeum vrátilo vo štvrtok Damasku päť rímskych artefaktov zo sýrskeho starovekého mesta Palmýra. Predmety boli v múzeu Nabu na severe Libanonu vystavené od roku 2018. Informovala o tom agentúra Reuters.



Vápencové sochy a ryté náhrobné kamene pochádzajúce z 2.-3. storočia n.l. boli vrátené na podnet súkromného libanonského zberateľa, uviedol šéf generálneho direktoriátu sýrskych historických pamiatok Mohamed Názir Awád.



Zberateľ artefakty získal z európskych aukčných domov pred začiatkom vojny v Sýrii v roku 2011. Predmety sa vracajú do "svojej pôvodnej vlasti", dodal Awad na slávnostnom odovzdaní, ktoré usporiadalo libanonské Národné múzeum v Bejrúte.



Sýrsky veľvyslanec v Libanone Alí Abdal Karím uviedol, že v súčasnosti prebiehajú rozhovory s cieľom zabezpečiť vrátenie ďalších artefaktov z Národného múzea v Bejrúte do Sýrie.



Palmýra, často označovaná za "nevestu sýrskej púšte", bola významným obchodným a kultúrnym strediskom na križovatke antických obchodných ciest. Najväčší rozmach dosiahla v 1.-2. storočí n.l.



Palmýra, lokalita zapísaná na zozname Svetového dedičstva UNESCO, bola pod kontrolou extrémistických militantov z organizácie Islamský štát (IS). Džihádisti v Palmýre zničili slávny víťazný oblúk so stĺporadím i ďalšie staroveké pamiatky.