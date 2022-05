Libanonskému Hizballáhu a jeho spojencom hrozí parlamentnej väčšiny

Bejrút 16. mája (TASR) - Libanonské opozičné strany a kritici šiitskeho hnutia Hizballáh podporovaného Iránom dosiahli v nedeľných parlamentných voľbách nečakané zisky. Znamená to, že Hizballáh a jeho spojenci by mohli stratiť doterajšiu väčšinu v parlamente. Vyplýva to z predbežných výsledkov hlasovania, informovali v pondelok libanonské médiá, na ktoré sa odvoláva agentúra DPA.



Sily vystupujúce proti vláde získali kreslá na úkor Hizballáhu a jeho spojencov v oblasti pohoria Libanon, ako aj na juhu, severe a východe krajiny.



Opoziční a nezávislí kandidáti získali vo voľbách najmenej 10 kresiel v 128-člennom parlamente. Podľa agentúry AP ide o výrazný úspech vzhľadom na rozdrobenosť protivládnych síl a zastrašovanie, ktorému pred voľbami čelili zo strany hlavných politických strán.



Hizballáh je v Libanone najvplyvnejšou politickou silou, ktorá sa opiera hlavne o svoje vlastné milície, fakticky od štátu nezávislú armádu. Tieto milície kontrolujú celé oblasti krajiny vrátane hranice s Izraelom.



V predchádzajúcich voľbách v roku 2018 získal proiránsky Hizballáh a jeho spojenci vrátane kresťanského hnutia CPL prezidenta Michela Aúna väčšinu 71 kresiel v 128-člennom parlamente.



Zisky v nedeľňajších voľbách hlásili zarytí odporcovia Hizballáhu - Libanonské sily (FL), ktoré sú vedené bývalým veliteľom milícií Samírom Džádžáom. LF, ktoré majú úzke väzby na Saudskú Arábiu, uviedli, že sú teraz s viac ako 20 kreslami "najväčším kresťanským blokom v parlamente". "Toto je víťazstvo pre všetkých Libanončanov, najmä pre tých, ktorí veria v suverenitu štátu a slobodu," uviedla pre DPA hovorkyňa FL Antoinette Džádžáová.



Minister vnútra Bassám Mawlawí na tlačovej konferencii, kde oznámil konečné výsledky z piatich z celkovo 25 okresov v krajine, zhodnotil, že "napriek všetkých ťažkostiam a skepticizmu" prebehli voľby pozitívnym spôsobom. V niektorých volebných lokalitách však došlo k výpadkom elektriny a ľudia si museli pri vhodení hlasovacieho lístka do urny posvietiť mobilným telefónom, píše agentúra AFP.



Konečné výsledky volieb sa očakávajú v utorok.



Účasť voličov dosiahla len 41 percent, čo je výrazný pokles oproti 49 percentám z predchádzajúcich volieb pred štyrmi rokmi. Podľa miestneho analytika súvisí nízka účasť s frustráciou voličov s vládnucou politickou triedou a s pocitom, že zlá ekonomická situácia v krajine sa ani po voľbách nezmení.



Viacerí z úspešných opozičných kandidátov vzišli z hnutia, ktoré vzniklo po masových protivládnych a protikorupčných protestoch z roku 2019. Libanon už viac ako dva roky zažíva najhoršiu hospodársku a finančnú krízu vo svojich dejinách. Približne tri štvrtiny obyvateľov Libanonu podľa OSN v súčasnosti žijú pod hranicou chudoby.