Libanonskí predstavitelia odsúdili izraelský pohraničný zásah

Bejrút 28. júla (TASR) - Libanonský premiér Hasan Dijáb odsúdil v utorok pondelňajší zásah Izraela na libanonsko-izraelskej hranici. Označil ho za provokáciu a eskaláciu napätia, ktorá narušila zvrchovanosť Libanonu. V podobnom zmysle sa vyjadril aj libanonský prezident Michel Aún, informoval izraelský denník Haarec.



"To, čo sa stalo včera, je poškodenie a ohrozenie stability v južnom Libanone, najmä pre to, že k nemu došlo na pozadí blížiacich sa rozhovorov Bezpečnostnej rady OSN o obnovení mandátu dočasných sily OSN (UNIFIL) v Libanone," uviedol libanonský prezident. Úlohou UNIFIL-u je dohliadať na dodržiavanie prímeria s Izraelom.



Libanonská vláda poverila ministra zahraničných vecí, aby na pôde BR OSN podal v súvislosti s pondelňajším ozbrojeným incidentom oficiálnu sťažnosť voči Izraelu.



Izraelská armáda v pondelok oznámila, že prekazila pokus libanonského šiitskeho zoskupenia Hizballáh o preniknutie na územie Izraela. Skupina troch až piatich mužov vyzbrojených puškami podľa Izraela prekročila demarkačnú hranicu vytýčenú OSN v spornej oblasti Char Dov, známej ako pod názvom farmy Šibá'a, o ktorú sa sporia Libanon, Sýria a Izrael.



"Teroristi" podľa izraelskej armády utiekli späť do Libanonu po prestrelke s izraelskými vojakmi. Izraelské sily následne - "v záujme (plnenia) obranných cieľov" - podnikli delostreleckú paľbu smerom na Libanon.



Libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré sa opakovane dostáva do ozbrojených konfrontácií s Izraelom, akúkoľvek účasť na pondelňajšom incidente odmietlo. Izraelské tvrdenia o pondelňajšom zmarení infiltrácie z Libanonu do "okupovanej Palestíny" označilo za nepravdivé.



Dočasné sily OSN v Libanone vyzvali obe strany na "maximálnu zdržanlivosť".