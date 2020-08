Libanonskí sunniti navrhli do funkcie premiéra veľvyslanca M. Adíba

Bejrút 31. augusta (TASR) - Niekdajší predseda vlády a vedúci politický predstaviteľ libanonských sunnitov Saad Harírí navrhol v pondelok do funkcie budúceho premiéra krajiny Mustafu Adíba, ktorý v súčasnosti zastáva post veľvyslanca Libanonu v Nemecku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po stretnutí s libanonským prezidentom Michelom Aúnom Harírí tiež uviedol, že nová vláda by mala vzniknúť čo najskôr a pozostávať z ministrov-odborníkov. Medzi cieľmi novej vlády musí byť podľa Harírího okrem iného aj prestavba Bejrútu po ničivom výbuchu v tamojšom prístave, ku ktorému došlo 4. augusta.



V súvislosti s výbuchom a pod silným tlakom nespokojnej verejnosti podala libanonská vláda na čele s premiérom Hassánom Dijábom 10. augusta demisiu.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý v snahe podporiť úsilie o obnovu Libanonu v priebehu pondelka opäť pricestuje do Bejrútu.



Počas svojej ostatnej návštevy tejto krajiny dva dni po tragickom výbuchu uviedol, že Libanon čelí politickej a hospodárskej kríze, a preto musí prijať viaceré reformy.



Vôľu diskutovať o nových politických reformách v Libanone, navrhnutých Francúzskom, vyjadrilo v nedeľu aj šiitské hnutie Hizballáh.



Moc v Libanone sa delí podľa náboženského kľúča: hlavnú rolu pritom hrajú kresťanskí maroniti a sunnitskí a šiitskí moslimovia, ktorí majú pevne rozdelené aj najvyššie funkcie: prezidentom je kresťan, premiérom sunnita a predsedom parlamentu šiita.