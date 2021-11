Libanonský denník The Daily Star končí pre finančné problémy

Bejrút 2. novembra (TASR) - Libanonský denník The Daily Star pre finančné problémy ku koncu októbra ukončil svoju činnosť aj na internete po tom, čo vlani prestalo vychádzať jeho tlačené vydanie. Informovala o tom televízia al-Arabíja.



Denník The Daily Star vznikol v roku 1952 a odvtedy sa stal jedným z najrešpektovanejších denníkov vychádzajúcich v angličtine na Blízkom východe.



Ako uviedla al-Arabíja, šéfredaktor denníka Nadím Ládkí v októbri zatelefonoval všetkým zamestnancom a oznámil im rozhodnutie o ukončení prevádzky novín. Následne im poslal aj hromadný mail.



Denník v roku 2010 získali investori okolo bývalého premiéra Saada Harírího. Noviny mali v nasledujúcich rokoch finančné problémy, avšak napriek tomu ostávali dostatočne lákavé pre špičkových libanonských novinárov, uviedla arabská televízia.



Ešte v polovici októbra sa na webe The Daily Star objavilo oznámenie, že "v dôsledku okolností mimo nášho dosahu sme dočasne pozastavili aktualizácie na našej webovej stránke".



V ekonomickou krízou silne postihnutom Libanone čelí finančným problémom viacero médií. V roku 2016 zanikol po 42 rokoch denník as-Safír. Denník an-Nahár, jeden z najprestížnejších v arabskom svete, počas uplynulých rokov prepustil značné množstvo zamestnancov. Televízne stanice majú podľa viacerých moderátorov tiež problémy s vyplácaním miezd.