Libanonský expremiér Harírí oznámil, že sa sťahuje z politiky

Bejrút 24. januára (TASR) - Popredný libanonský sunnitský politik Saad Harírí v pondelok oznámil, že nebude kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách a dočasne sa stiahne aj z politického života. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tento 51-ročný trojnásobný libanonský premiér, ktorého do politiky priviedla vražda jeho otca Rafíka v roku 2005, oznámil svoje rozhodnutie v pondelok počas tlačovej konferencie v Bejrúte.



Zároveň vyzval svoje hnutie Budúcnosť, aby tiež bojkotovalo voľby, ktoré sa v Libanone budú konať 15. mája.



Harírí naznačil, že za jeho rozhodnutím stálo niekoľko faktorov vrátane "iránskeho vplyvu", čím mal podľa Reuters na mysli militantnú šiitskú organizáciu Hizballáh.



Saad Harírí ubezpečil, že "zostáva v službe ľudu a krajine" a bude pokračovať v projekte svojho otca, ktorý chcel zabránil návratu občianskej vojny a zabezpečiť lepší život pre všetkých Libanončanov.



Jeho syn v pondelok dodal, že prvá časť plánu sa mu podarila, "druhá nie".



Spresnil, že v záujme toho, aby sa Libanon vyhol občianskej vojne musel on ako politik i ako súkromná osoba urobiť viaceré kompromisy, ktoré ho "niečo stáli". Poznamenal, že pre tieto kompromisy prišiel o priateľov i bratov. Dodal však, že pre dobro národa a štátu je ochotný to pretrpieť.



Uviedol ale súčasne, že neznesie "pohľad na Libanončanov, ktorí si myslia, že som súčasťou systému, ktorý už nedokáže nájsť riešenia".



Počas svojho prejavu bývalý premiér tiež zdôraznil, že pre Libanon neexistuje "nijaká pozitívna príležitosť v tieni iránskeho vplyvu, medzinárodného zmätku, vnútorných rozporov, vzostupu sektárstva a kolapsu štátu".



Denník L'Orient-Le Jour v reakcii na najnovší vývoj v Libanone napísal, že bojkot volieb zo strany Harírího bude mať negatívny vplyv na iné politické strany, napr. na Progresívnu socialistickú stranu drúzskeho vodcu Walída Džumbláta, či stranu Hizballáh.



Saad Harírí sa z politickej arény v Libanone stiahol po tom, ako sa mu v júli roku 2021 nepodarilo zostaviť vládu. Následne sa usadil v Spojených arabských emirátoch, kde sa vrátil k podnikaniu.



Harírího vyhlásenie prichádza v čase, keď Libanon trpí ekonomickým kolapsom, ktorý Svetová banka označila za jeden z najprudších, aký kedy svet zažil. Libanonská elita nedokázala podniknúť kroky na riešenie krízy, ktorá spôsobila, že väčšina obyvateľstva krajiny upadla do chudoby a mnoho ľudí odišlo do zahraničia.