Libanonský Hizballáh prisľúbil vernosť novému iránskemu ajatolláhovi
Autor TASR
Bejrút/Teherán 9. marca (TASR) - Proiránske libanonské hnutie Hizballáh prisľúbilo v pondelok vernosť novému najvyššiemu duchovnému vodcovi Iránu, ajatolláhovi Modžtabovi Chameneímu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Modžtabá Chameneí je druhorodeným synom ajatolláha Alího Chameneího, ktorý prišiel o život 28. februára pri izraelsko-americkom útoku na Teherán. Jeho zvolením sa Irán viac než 40 rokov po revolúcii a vzniku islamskej republiky vrátil k dynastickej postupnosti, a to v čase, keď bojuje o svoje prežitie.
Libanon bol zatiahnutý do najnovšej vojny útokmi Hizballáhu na Izrael. Konflikt sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na sever Izraela.
Alí Chameneí bol najvyšším duchovným vodcom Iránu viac ako 37 rokov. Bol zabitý v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. Jeho syn Modžtabá Chameneí útoky prežil, no okrem jeho otca pri nich zahynula aj jeho matka, manželka a dcéra.
