Libanonský parlament v prvom hlasovaní nezvolil nového prezidenta

Bejrút 30. septembra (TASR) - Libanonský parlament vo štvrtok nezvolil nového prezidenta, ktorý by v tejto funkcii nahradil Michela Aúna, keď sa mu 31. októbra skončí jeho funkčné obdobie. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej je možné, že tento post zostane znovu neobsadený.



Predseda libanonského parlamentu Nabíh Barrí totiž po neúspešnej voľbe oznámil, že poslancov na nové zasadnutie zvolá až vtedy, keď bude existovať dohoda o kandidátovi na prezidentský post, ktorý je v zložitom libanonskom politickom systéme vyhradený pre maronitského kresťana.



Z volebných pravidiel vyplýva, že žiadna strana ani aliancia nemá silu presadiť svojho kandidáta, na ktorého zvolenie je - v politicky roztrieštenom libanonskom parlamente - potrebné dvojtretinové kvórum.



Reuters pripomenul, že od občianskej vojny v rokoch 1975-90 bol prezidentský post neobsadený už niekoľkokrát. V očakávaní ďalšieho vákua preto politici v Libanone zintenzívnili úsilie dohodnúť sa na novom vládnom kabinete pod vedením premiéra, sunnitského moslima Nadžíba Mikátího, ktorý tento post v súčasnosti zastáva dočasne. Na Mikátího by po potvrdení v premiérskej funkcii mohli prejsť i prezidentské právomoci.



Analytici podľa Reuters v súčasnosti nevidia žiadneho kompromisného kandidáta na prezidentskú funkciu.



Zahraničné mocnosti vrátane Spojených štátov a Európskej únie pritom na Libanon apelovali, aby bol prezident zvolený včas.



Reuters doplnil, že do snáh o obsadenie prezidentského postu v Libanone v minulosti často zasahovali zahraničné štáty. V roku 2008 tak šesťmesačné prezidentské vákuum ukončila dohoda sprostredkovaná Katarom, ktorú podporili aj ďalšie štáty.