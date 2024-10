Libanonský premiér obvinil Izrael z úmyselných útokov na novinárov

Bejrút 25. októbra (TASR) - Libanonský úradujúci premiér Nadžíb Míkátí obvinil Izrael z úmyselných útokov na novinárov. Uviedol to v súvislosti s izraelským piatkovým úderom v Libanone, kde prišli o život traja pracovníci médií, čo Míkátí označil za vojnový zločin. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izraelské letectvo v piatok ráno podniklo útok na hotel v meste Hásibajjá ležiacom na juhovýchode Libanonu. Pri útoku zahynul kameraman a technik, ktorí pracovali pre televíziu al-Majadín blízku militantnému hnutiu Hizballáh, ako aj kameraman pracujúci z al-Manáru, televízneho kanál Hizballáhu. Zranenia utrpeli traja ľudia.



Míkátí, ktorý v Londýne rokoval so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom, izraelský úder označil za úmyselný. Izrael má podľa neho "za cieľ terorizovať médiá, aby zakryl zločiny a ničenie", píše sa vo vyhlásení premiéra.



Novinári, ktorí sa nachádzali na mieste, tvrdia, že hotel dostal priamy zásah. Izrael podľa agentúry AP pred útokom vopred nevaroval a doteraz sa k nemu nevyjadril. Oblasť, v ktorej sa nachádzali, je podľa AFP mimo tradičných bášt Hizballáhu.



Blinken po stretnutí s Míkátím v britskej metropole prisľúbil skutočne naliehavo pracovať na diplomatickom riešení s cieľom ukončiť izraelskú ofenzívu v Libanone. Najprv je však podľa jeho slov nevyhnutné dosiahnuť dohodu o odzbrojení Hizballáhu.



Takisto sa vyslovil aj za ochranu civilistov i libanonských vojakov, no ako podotkla AFP, nenaliehal na okamžité prímerie zo strany Izraela, ktorý sa spolieha na diplomatickú a vojenskú podporu Spojených štátov.



"Chceme sa uistiť, že na miestach, ako je Bejrút, sa skutočne vynakladá úsilie na to, aby sa ľuďom nič nestalo a aby sa civilisti nedostali do krížovej paľby," uviedol Blinken



Zároveň vyzval na implementáciu rezolúcie OSN z roku 2006, ktorá požaduje odzbrojenie neštátnych militantných skupín v Libanone a na úplné stiahnutie Izraela z krajiny.