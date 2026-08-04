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Libanonský premiér odmieta kritiku Hizballáhu za rokovania s Izraelom
Počet a intenzita ozbrojených zrážok v Libanone od uzavretia tejto dohody poklesli, naďalej však dochádza k občasným izraelským útokom.
Autor TASR
Bejrút 4. augusta (TASR) - Libanonský premiér Nawáf Salám v utorok odmietol kritiku lídra proiránskeho hnutia Hizballáh Naíma Kásima, ktorý označil priame rokovania medzi Libanonom a Izraelom za „poníženie“ a obvinil libanonské úrady, že pomáhajú Izraelu. Salám v reakcii na sociálnej sieti X uviedol, že najviac Izraelu pomohli tí, ktorí Libanon jednostranne zatiahli do „zbytočných vojen“ a poskytli mu zámienky na útoky proti krajine, informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Najväčšiu pomoc Izraelu poskytli tí, ktorí jednostranne zatiahli Libanon do dobrodružstiev zbytočných vojen a poskytli mu zámienky na útoky proti našej krajine,“ napísal Salám.
Kásim okrem kritiky priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom, ktoré sa v utorok konali v Ríme pod záštitou USA, slovne zaútočil aj na libanonského prezidenta Džúzífa Awna. Podľa Kásima sa prezident nestavia do úlohy nestranného sprostredkovateľa a namiesto zjednocovania krajinu rozdeľuje.
Salám vo svojej reakcii uviedol, že tí, ktorí „jednostranne rozhodujú o vojne“ a snažia sa naďalej ovládať rozhodovanie štátu či viazať Libanon na „zahraničné kalkulácie a osi“, pričom ignorujú záujmy svojej komunity a Libanončanov ako celku, „nemajú právo poučovať o vlastenectve, nieto ešte o suverenite“.
„Libanon nemá inú suverenitu než nezávislé rozhodovanie štátu, ktorý má jednu armádu s právomocou na celom svojom území,“ dodal premiér.
Libanon a Izrael sa v júni vo Washingtone dohodli na rámci dohody, ktorá počíta s odzbrojením Hizballáhu, postupným stiahnutím izraelských síl z juhu Libanonu a nasadením libanonskej armády v tejto oblasti. Hizballáh priame rokovania opakovane odmietol a naďalej odmieta odovzdať svoje zbrane.
Počet a intenzita ozbrojených zrážok v Libanone od uzavretia tejto dohody poklesli, naďalej však dochádza k občasným izraelským útokom, ostreľovaniu i ničeniu obcí a miest na juhu krajiny.
Práve v súvislosti s tým Kásim položil otázku, či systematické ničenie týchto obcí a miest nemá byť dôvodom, aby politické vedenie krajiny vyhlásilo, že nechce rokovať s Izraelom. Prisľúbil, že Hizballáh vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie prístrešia, opráv a obnovy poškodených objektov. Zároveň však upozornil, že to bude vyžadovať „trpezlivosť“.
Premiér Salám vo svojej reakcii naopak opätovne potvrdil záväzok štátu ukončiť „izraelskú okupáciu“, vytvoriť podmienky na dôstojný a bezpečný návrat obyvateľov do svojich miest a obcí a zabezpečiť ich obnovu.
„Najväčšiu pomoc Izraelu poskytli tí, ktorí jednostranne zatiahli Libanon do dobrodružstiev zbytočných vojen a poskytli mu zámienky na útoky proti našej krajine,“ napísal Salám.
Kásim okrem kritiky priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom, ktoré sa v utorok konali v Ríme pod záštitou USA, slovne zaútočil aj na libanonského prezidenta Džúzífa Awna. Podľa Kásima sa prezident nestavia do úlohy nestranného sprostredkovateľa a namiesto zjednocovania krajinu rozdeľuje.
Salám vo svojej reakcii uviedol, že tí, ktorí „jednostranne rozhodujú o vojne“ a snažia sa naďalej ovládať rozhodovanie štátu či viazať Libanon na „zahraničné kalkulácie a osi“, pričom ignorujú záujmy svojej komunity a Libanončanov ako celku, „nemajú právo poučovať o vlastenectve, nieto ešte o suverenite“.
„Libanon nemá inú suverenitu než nezávislé rozhodovanie štátu, ktorý má jednu armádu s právomocou na celom svojom území,“ dodal premiér.
Libanon a Izrael sa v júni vo Washingtone dohodli na rámci dohody, ktorá počíta s odzbrojením Hizballáhu, postupným stiahnutím izraelských síl z juhu Libanonu a nasadením libanonskej armády v tejto oblasti. Hizballáh priame rokovania opakovane odmietol a naďalej odmieta odovzdať svoje zbrane.
Počet a intenzita ozbrojených zrážok v Libanone od uzavretia tejto dohody poklesli, naďalej však dochádza k občasným izraelským útokom, ostreľovaniu i ničeniu obcí a miest na juhu krajiny.
Práve v súvislosti s tým Kásim položil otázku, či systematické ničenie týchto obcí a miest nemá byť dôvodom, aby politické vedenie krajiny vyhlásilo, že nechce rokovať s Izraelom. Prisľúbil, že Hizballáh vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie prístrešia, opráv a obnovy poškodených objektov. Zároveň však upozornil, že to bude vyžadovať „trpezlivosť“.
Premiér Salám vo svojej reakcii naopak opätovne potvrdil záväzok štátu ukončiť „izraelskú okupáciu“, vytvoriť podmienky na dôstojný a bezpečný návrat obyvateľov do svojich miest a obcí a zabezpečiť ich obnovu.