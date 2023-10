Libanonský premiér chce zabrániť vstupu krajiny do vojny s Izraelom

Bejrút 30. októbra (TASR) - Úradujúci premiér Libanonu Nadžíb Míkátí v pondelok oznámil, že vyvíja úsilie, aby jeho krajina nevstúpila do vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Vykonávam svoju povinnosť, aby som zabránil vstupu Libanonu do vojny, ktorá zúri na juhu," povedal Míkátí pre AFP. Izrael a libanonské islamistické hnutie Hizballáh sa navzájom ostreľujú, pripomína agentúra.



Míkátí sa podľa svojich slov obáva, že Iránom podporované hnutie Hizballáh by mohlo začať svoju s Izraelom vlastnú vojnu.



Libanon už takmer rok nemá prezidenta a Míkátí je na čele dočasnej vlády, pripomína AFP.