Libanonský premiér Saad Harírí odstupuje z funkcie

Bejrút 29. októbra (TASR) - Libanonský premiér Saad Harírí oznámil v utorok svoju rezignáciu. Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Harírí uviedol, že smeruje do prezidentského paláca v Bejrúte, aby odovzdal demisiu do rúk hlavy štátu Michela Aúna.



Premiér svoje rozhodnutie oznámil v nadväznosti na takmer dva týždne trvajúce protivládne protesty. Demonštranti obviňujú vládu z korupcie a zlého spravovania štátu a požadujú jej odstúpenie.



Protesty v krajine, ktorá sa nachádza v stave hlbokej ekonomickej krízy a má jeden z najvyšších verejných dlhov na svete, sa začali, keď ľudia vyšli do ulíc, aby vyjadrili nespokojnosť so zavedením 20-centového denného poplatku za četovacie služby vrátane aplikácie WhatsApp. Harírího vláda následne tento poplatok zrušila, protestujúci však žiadajú reformu celého politického systému.



Vláda minulý týždeň schválila aj súbor hospodárskych reforiem. Ako pripomenula agentúra Reuters, Harírí sa vyslovil za podporu politického riešenia, zatiaľ čo iní predstavitelia uprednostňujú riešenie založené na bezpečnostných opatreniach.



Stovky podporovateľov libanonského šiitského hnutia Hizballáh, mnohí z nich vyzbrojení obuškami, napadli v utorok hlavný tábor protivládnych demonštrantov v Bejrúte, pričom podpaľovali stany, rozbíjali plastové stoličky a prítomných ľudí odháňali preč. Hoci boli uliciach príslušníci poriadkovej polície, zdalo sa, že sú voči protidemonštrantom bezmocní, uviedla tlačová agentúra AP.



Zrážky medzi oboma skupinami sa začali už skoro ráno, keď prívrženci Hizballáhu vytlačili protestujúcich z hlavných ciest.



Podľa údajov agentúry DPA pri utorkových násilnostiach v Bejrúte utrpelo zranenia najmenej šesť ľudí.