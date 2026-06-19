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Libanonský prezident odsúdil najnovšie útoky Izraela na svoju krajinu
Boje medzi Izraelom a proiránskym militantným libanonským hnutím Hizballáh sa v noci na piatok na juhu Libanonu vyostrili.
Autor TASR
Bejrút 19. júna (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v piatok odsúdil najnovšie izraelské údery na svoju krajinu a vyhlásil, že „zabíjanie a ničenie predstavuje nebezpečnú eskaláciu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Tieto útoky priamo cielia na všetko prebiehajúce úsilie o upevnenie prímeria a ukončenie vojny,“ uviedol vo vyhlásení úrad libanonského prezidenta po tom, čo izraelské nálety na juhu a východe krajiny pripravili o život najmenej 18 civilistov.
Boje medzi Izraelom a proiránskym militantným libanonským hnutím Hizballáh sa v noci na piatok na juhu Libanonu vyostrili. Zahynuli počas nich aj štyria izraelskí vojaci, na čo armáda židovského štátu reagovala masívnymi protiútokmi na pozície Hizballáhu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok vyhlásil, že jeho jednotky zostanú v Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné“ a proiránske militantné hnutie Hizballáh zaplatí za svoje útoky „vysokú cenu“.
Samotný Hizballáh v piatok podľa AFP prisľúbil, že bude brániť libanonské územie a obyvateľov pred izraelskými útokmi, pričom obvinil Izrael z porušovania prímeria. „Islamský odpor zostane ostražitý voči akejkoľvek agresii. Jeho bojovníci budú brániť svoju krajinu a ľudí,“ uviedla proiránska skupina vo vyhlásení, v ktorom odmietla obvinenia Izraela z porušenia prímeria, keď naopak zdôraznila, že „nepriateľ nikdy nedodržal žiadnu dohodu o zastavení paľby“.
„Tieto útoky priamo cielia na všetko prebiehajúce úsilie o upevnenie prímeria a ukončenie vojny,“ uviedol vo vyhlásení úrad libanonského prezidenta po tom, čo izraelské nálety na juhu a východe krajiny pripravili o život najmenej 18 civilistov.
Boje medzi Izraelom a proiránskym militantným libanonským hnutím Hizballáh sa v noci na piatok na juhu Libanonu vyostrili. Zahynuli počas nich aj štyria izraelskí vojaci, na čo armáda židovského štátu reagovala masívnymi protiútokmi na pozície Hizballáhu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok vyhlásil, že jeho jednotky zostanú v Libanone „tak dlho, ako to bude potrebné“ a proiránske militantné hnutie Hizballáh zaplatí za svoje útoky „vysokú cenu“.
Samotný Hizballáh v piatok podľa AFP prisľúbil, že bude brániť libanonské územie a obyvateľov pred izraelskými útokmi, pričom obvinil Izrael z porušovania prímeria. „Islamský odpor zostane ostražitý voči akejkoľvek agresii. Jeho bojovníci budú brániť svoju krajinu a ľudí,“ uviedla proiránska skupina vo vyhlásení, v ktorom odmietla obvinenia Izraela z porušenia prímeria, keď naopak zdôraznila, že „nepriateľ nikdy nedodržal žiadnu dohodu o zastavení paľby“.