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Libanonský prezident: Prímerie s Izraelom môže platiť do 24 hodín

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prímerie medzi Izraelom a Libanonom platilo už od 17. apríla, najprv na desať dní a neskôr ho predĺžili o 45 dní.

Autor TASR
Bejrút 4. júna (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn vo štvrtok povedal, že najnovšia dohoda o prímerí s Izraelom, ktorú sprostredkovali Spojené štáty, by mohla vstúpiť do platnosti do 24 hodín od schválenia všetkými stranami. Podľa agentúry Reuters mal na mysli militantné hnutie Hizballáh, ktoré priame rokovania s Izraelom odmietlo, píše TASR.

Stanica al-Džazíra informuje, že podľa slov Awna táto dohoda predstavuje „poslednú šancu“ a varoval, že v opačnom prípade bude každá strana niesť zodpovednosť za svoje konanie.

Izraelskí a libanonskí predstavitelia sa na rokovaniach v USA v noci na štvrtok dohodli na implementácii prímeria. Jeho podmienkou je úplné zastavenie útokov zo strany libanonského militantného hnutia Hizballáh, ktoré je pod vplyvom Iránu. Skupina sa tiež má stiahnuť z južného Libanonu.

Hizballáh sa podľa Reuters dosiaľ nevyjadril k najnovšej dohode. Avšak stanica Sky News informuje, že skupina dohodu odmietla.

Hnutie podľa svojho vyhlásenia „oficiálne informovalo (libanonského) prezidenta Džúzífa Awna o odmietnutí tejto dohody a trvá na tom, že akákoľvek prijateľná dohoda musí začať úplným stiahnutím Izraela z celého libanonského územia“.

Hizballáh taktiež považuje návrat vysídlených obyvateľov, úsilie o obnovu a prepustenie libanonských väzňov za „základné podmienky budúcej dohody“

Prímerie medzi Izraelom a Libanonom platilo už od 17. apríla, najprv na desať dní a neskôr ho predĺžili o 45 dní.

Izrael vo štvrtok pokračoval v leteckých útokoch v južnom Libanone, pričom podľa Sky News hlásili výbuchy neďaleko mesta Nabatíja.
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