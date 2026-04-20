< sekcia Zahraničie
Libanonský prezident: Rokovania s Izraelom sú zamerané na mier
Prímerie medzi Izraelom a Libanonom začalo platiť zo štvrtka na piatok minulého týždňa a má trvať desať dní.
Autor TASR
Bejrút 20. apríla (TASR) - Rokovania s Izraelom sú oddelené od americko-iránskych rozhovorov o prímerí a sú zamerané na ukončenie nepriateľských akcií a okupácie, uviedol v pondelok libanonský prezident Džúzíf Awn. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Cieľom rozhodnutia rokovať je zastaviť nepriateľstvo, ukončiť izraelskú okupáciu južných regiónov a nasadiť (libanonskú) armádu až k medzinárodne uznaným južným hraniciam“ s Izraelom, uviedol Awn v pondelkovom v vyhlásení.
Na čelo rokovaní s Izraelom vymenoval libanonský prezident bývalého veľvyslanca Bejrútu vo Washingtone Simona Karama s tým, že rozhovory budú „oddelené od akýchkoľvek iných rokovaní“. Podľa AFP pritom narážal na americko-iránsku diplomaciu zameranú na ukončenie širšieho vojenského konfliktu na Blízkom východe.
Prímerie medzi Izraelom a Libanonom začalo platiť zo štvrtka na piatok minulého týždňa a má trvať desať dní. K prímeriu došlo niekoľko dní po tom, ako sa libanonský a izraelský veľvyslanec v USA stretli vo Washingtone. Išlo o prvé priame stretnutie medzi týmito dvoma krajinami za desaťročia, keďže technicky sú od roku 1948 stále vo vojne.
Libanon bol zatiahnutý do blízkovýchodného konfliktu 2. marca, keď Teheránom podporované hnutie Hizballáh zaútočilo na Izrael, aby pomstilo smrť iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího.
