Libanonský prezident: Rokovania s Izraelom nie sú zradou
Autor TASR
Bejrút 27. apríla (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok vyhlásil, že cieľom priamych rokovaní s Izraelom je ukončenie konfliktu s libanonským militantným hnutím Hizballáh. Zároveň obvinil zo „zrady“ tých, ktorí Libanon zatiahli do vojny, pričom podľa AFP odkazoval práve na proiránske hnutie, píše TASR.
„Mojím cieľom je dosiahnuť ukončenie vojnového stavu s Izraelom, podobne ako v prípade dohody o prímerí“ z roku 1949, uviedol Awn vo vyhlásení s tým, že nebude súhlasiť s dosiahnutím „ponižujúcej dohody“.
„Tí, ktorí nás v Libanone zatiahli do vojny, nás teraz obviňujú z toho, že sme sa rozhodli rokovať... To, čo robíme, nie je zrada. Naopak, zrady sa dopúšťajú tí, ktorí vedú svoju krajinu do vojny, aby dosiahli cudzie záujmy,“ vyhlásil.
Prezident sa tak vyjadril po tom, čo vodca Hizballáhu Naím Kásim odmietol plánované priame rokovania medzi Libanonom a Izraelom a označil ich za „vážny hriech,“ ktorý Bejrút destabilizuje.
Dohodu o začatí priamych rokovaní medzi Libanonom a Izraelom oznámili Spojené štáty po stretnutí medzi izraelským veľvyslancom v USA Jechielom Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamadeh-Moawadovou, ktoré 14. apríla sprostredkoval americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ide o prvú sériu priamych rozhovorov za uplynulé desaťročia.
Libanon a Izrael tento mesiac súhlasili s desaťdňovým prímerím, ktoré minulý týždeň vo štvrtok predĺžili o ďalšie tri týždne. Izrael a Hizballáh sa však z porušovania prímeria navzájom obviňujú.
Izraelská armáda medzičasom oznámila, že útočí na infraštruktúru Hizballáhu v údolí Bikáa na východe Libanonu a ďalšie oblasti na juhu krajiny.
