Libanonský prezident rokuje s parlamentom vo veci nového premiéra

Bejrút 22. októbra (TASR) - Libanonský prezident Michel Aún vo štvrtok oficiálne otvoril rokovania týkajúce sa zvolenia nového premiéra. Urobil tak približne mesiac po tom, čo bývalý kandidát nebol schopný zložiť vládu, informuje agentúra AFP.



Aktuálnym favoritom je Saad Harírí, ktorý post premiéra v minulosti obsadil už dva razy a pred rokom pod tlakom protestov, ktoré žiadali úplné a dôkladné prepracovanie libanonského politického systému, podal demisiu.



Kancelária prezidenta prostredníctvom sociálnych sietí vyhlásila, že Aún začal o nominácii kandidáta na post premiéra rokovať s parlamentom.



Bývalý premiér Hassán Dijáb sa rozhodol odísť z funkcie po výbuchu v prístave zo 4. augusta, počas ktorého zahynulo viac ako 190 ľudí a ďalších 6500 sa zranilo. Jeho dezignovaný nástupca Mustafá Adíb odstúpil minulý mesiac, keď sa mu nepodarilo dosiahnuť konsenzus potrebný na zostavenie vlády.



Sunnitský miliardár Saad Harírí sa dostal do politiky až po násilnej smrti svojho otca Rafíka Harírího. V rokoch 2009-11 bol na čele vlády národnej jednoty, ktorá padla po tom, ako hnutie Hizballáh a jeho spojenci podali demisiu v súvislosti so sporom týkajúcim sa spolupráce so súdnym tribunálom hľadajúcim páchateľov atentátu na Rafíka Harírího.



Saad Harírí je zároveň ostrým kritikom Iránom podporovaného šiitského hnutia Hizballáh.