< sekcia Zahraničie
Libanonský prezident vyzval Irán, aby nezasahoval do vecí krajiny
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu vyhlásil, že akýkoľvek útok na libanonský Bejrút povedie k opätovnému obnoveniu vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Bejrút 5. júna (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn vyzval Irán, aby nezasahoval do záležitostí jeho krajiny, a zároveň odkázal militantnému hnutiu Hizballáh, že diplomacia predstavuje jediné riešenie konfliktu s Izraelom. Prezident tak urobil v rozhovore zverejnenom v piatok televíziou CNN, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„Nie je to vaša krajina, je to naša krajina... Vašou prácou nie je zasahovať do záležitostí našej krajiny,“ povedal Awn na adresu Iránu. „Používajú Libanon ako nástroj vyjednávania počas rokovaní so Spojenými štátmi. To je neprijateľné,“ vyhlásil prezident.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu vyhlásil, že akýkoľvek útok na libanonský Bejrút povedie k opätovnému obnoveniu vojny na Blízkom východe.
„Hizballáh si musí uvedomiť, že neexistuje iná cesta, ako sadnúť si a rokovať. Neexistuje iný spôsob, ako vyriešiť tento problém a zachrániť to, čo zostalo, než prostredníctvom rokovaní a diplomacie,“ dodal Awn. Vodca Hizballáhu Naím Kásim vo štvrtok totiž vyhlásil, že hnutie odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Libanonom a Izraelom uzavretú v noci na štvrtok.
Libanonský premiér Nawáf Salám v piatok takisto vyzval Irán, aby nepoužíval Bejrút ako „tromf“ v rámci rokovaní s USA. „Ak by som mohol Iránu adresovať nejaký odkaz, bol by nasledovný: Zľutujte sa nad naším juhom, prestaňte s ním a s našimi ľuďmi zaobchádzať ako s obyčajným vyjednávacím tromfom, aby ste zlepšili podmienky vašich rokovaní,“ povedal Salám novinárom na tlačovej konferencii venovanej výzve OSN na pomoc Libanonu.
„Nie je to vaša krajina, je to naša krajina... Vašou prácou nie je zasahovať do záležitostí našej krajiny,“ povedal Awn na adresu Iránu. „Používajú Libanon ako nástroj vyjednávania počas rokovaní so Spojenými štátmi. To je neprijateľné,“ vyhlásil prezident.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu vyhlásil, že akýkoľvek útok na libanonský Bejrút povedie k opätovnému obnoveniu vojny na Blízkom východe.
„Hizballáh si musí uvedomiť, že neexistuje iná cesta, ako sadnúť si a rokovať. Neexistuje iný spôsob, ako vyriešiť tento problém a zachrániť to, čo zostalo, než prostredníctvom rokovaní a diplomacie,“ dodal Awn. Vodca Hizballáhu Naím Kásim vo štvrtok totiž vyhlásil, že hnutie odmieta dohodu o uplatňovaní prímeria medzi Libanonom a Izraelom uzavretú v noci na štvrtok.
Libanonský premiér Nawáf Salám v piatok takisto vyzval Irán, aby nepoužíval Bejrút ako „tromf“ v rámci rokovaní s USA. „Ak by som mohol Iránu adresovať nejaký odkaz, bol by nasledovný: Zľutujte sa nad naším juhom, prestaňte s ním a s našimi ľuďmi zaobchádzať ako s obyčajným vyjednávacím tromfom, aby ste zlepšili podmienky vašich rokovaní,“ povedal Salám novinárom na tlačovej konferencii venovanej výzve OSN na pomoc Libanonu.