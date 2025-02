Libanonský prezident vyzval sprostredkovateľov, aby tlačili na Izrael

Bejrút 17. februára (TASR) - Libanonský prezident Džúzíf Awn v pondelok vyzval sprostredkovateľov prímeria medzi Izraelom a militantným proiránskym hnutím Hibzalláh, aby vyvinuli tlak na Izrael a do utorka stiahol svoje jednotky z juhu Libanonu. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



"Pokračujeme v kontaktoch na viacerých úrovniach, aby sme Izrael prinútili dodržiavať dohodu, stiahnuť sa v plánovanom termíne a vrátiť väzňov," uviedol Awn vo vyhlásení. "Sprostredkovatelia dohody by mali niesť svoju zodpovednosť a pomôcť nám," vyhlásil.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hibzalláhom nadobudla účinnosť 27. novembra, obe strany sa odvtedy opakovane sťažujú na jej porušovanie. K útoku došlo aj v pondelok, keď Izrael zasiahol auto v juholibanonskom pobrežnom meste Sidon a zabil jednu osobu.



V súlade s dohodou má Hizballáh zastaviť vojenské operácie v južnom Libanone. Izrael sa zaviazal stiahnuť svoje jednotky z južného Libanonu a do 60 dní odovzdať kontrolu nad regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN. Podľa pôvodnej dohody sa mal Izrael stiahnuť už pred mesiacom, lehotu však predĺžili.



Šéf Hizballáhu Naím Kásim v nedeľu povedal, že je zodpovednosťou vlády zabezpečiť úplné stiahnutie izraelskej armády do utorkového termínu. Podľa informácií predsedu libanonského parlamentu Nabíha Barríího sa Izrael v utorok síce stiahne ale stále "zotrvá na piatich miestach."