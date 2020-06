Libanonský sudca zakázal robiť rozhovory s veľvyslankyňou USA

Bejrút 28. júna (TASR) - Sudca v Libanone vydal v sobotu nariadenie, ktorým miestnym i zahraničným médiám zakázal robiť rozhovory s veľvyslankyňou USA Dorothy Sheaovou. Zákaz má platiť jeden rok.



Sudca svojím rozhodnutím reagoval na rozhovor pre saudskoarabskú televíziu al-Hadás, v ktorom sa diplomatka vyjadrovala k vplyvnému hnutiu Hizballáh.



Podľa veľvyslankyne majú Spojené štáty "vážne obavy z roly, ktorú (v Libanone) hrá teroristická organizácia Hizballáh". Spresnila, že toto šiitské hnutie "si ulialo miliardy dolárov, ktoré mali ísť do vládnej pokladnice, aby vláda mohla poskytovať základné služby svojim občanom." Podľa jej názoru Hizballáh takto "bráni potrebným hospodárskym reformám" v krajine.



Sudca Muhamad Mázi, ktorý konal na základe podnetu od občana, označil v sobotu tieto výroky veľvyslankyne USA za "urážku libanonského ľudu". Sudca pritom súčasne uznal, že veľvyslankyni nemôže zakázať hovoriť s médiami. Uviedol však, že médiám môže na obdobie jedného roka zakázať robiť s ňou rozhovory.



Súkromná televízna stanica LBC už medzičasom uviedla, že sa proti rozhodnutiu odvolá, keďže ho považuje za nerešpektovanie slobody slova.



Kritici hnutia Hizballáh označili sudcov verdikt za spolitizovaný. Iní ľudia však sudcov postoj na sociálnych sieťach označovali za "statočný" a deklarovali, že Sheaová prekročila hranicu a zasahovala do vnútorných záležitostí Libanonu.



Libanonská ministerka informácií Manal Abdal-Samadová na sociálnej sieti Twitter napísala, že justícia môže reagovať na zasahovanie niektorých diplomatov do záležitostí hostiteľskej krajiny. Upozornila však, že "nikto nemá právo brániť médiám v tom, aby informovali, alebo oslabovať slobody tlače".



Sheaová vo svojej prvej reakcii na verdikt sudcu v telefonickom rozhovore s miestnou stanicou MTV uviedla, že ide o "nešťastné" rozhodnutie. Vyslovila predpoklad, že zámerom sudcu bolo odlákať pozornosť ľudí. Dodala, že by si želala, aby ľudia v Libanone trávili čas a venovali pozornosť snahe vyriešiť problémy, ktorým krajina čelí. Uviedla tiež, že libanonská vláda sa jej už za sudcovo konanie ospravedlnila. Ubezpečila, že "veľvyslanectvo USA nebude umlčané".



Hizballáh je proiránske šiitské hnutie a jeho spojenci dominujú v parlamente a podporujú súčasnú vládu. Washington ho však označuje za teroristickú skupinu a naďalej rozširujú sankcie proti nemu. Washington je však pritom súčasne jedným z najväčších podporovateľov libanonskej armády.