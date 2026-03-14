Libanon:V dôsledku izraelských útokov je vysídlených vyše 800.000 ľudí
Vláda v Bejrúte je schopná zabezpečiť ubytovanie iba pre približne 120.000 ľudí.
Bejrút 14. marca (TASR) - Viac než 800.000 ľudí zostalo za uplynulých desať dní vysídlených v dôsledku izraelských útokov v Libanone, vyplýva z údajov tamojšej vlády. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy stanice Sky News.
Vláda v Bejrúte je schopná zabezpečiť ubytovanie iba pre približne 120.000 ľudí. Vysídlení obyvatelia sú nútení nájsť útočisko v stanoch na štadiónoch a iných priestranstvách v krajine.
Izrael vystupňoval svoje útoky na územie Libanonu po tom, čo Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh vypálilo na Izrael niekoľko rakiet v zjavnej odvete za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího z 28. februára, uvádza Sky News.
Spojené štáty a Izrael v tento deň spoločne zaútočili na Irán, ktorý reagoval odvetnými útokmi na americké a izraelské ciele v okolitých krajinách Blízkeho východu a Perzského zálivu.
Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva prišlo v krajine o život viac než 700 ľudí vrátane 103 detí.
