Liberáli a Zelení vítajú odchod Fideszu z Európskej ľudovej strany

Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 3. marca (TASR) - Odchod poslancov maďarskej strany Fidesz z Európskej ľudovej strany (EPP), ktorý mierne "" politickú mapu Európskeho parlamentu (EP), hodnotili v stredu ostatné politické frakcie v zákonodarnom zbore EÚ. Kým liberáli zo skupiny Obnovme Európu (RE) alebo Zelení odchod Fidesz vítajú, frakcia Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) sa "" zastala a hovorí o nedôstojnom postoji voči maďarským členom EPP.Hlasovanie ľudovcov za zmeny v rokovacom poriadku znamená možnosť vylúčiť zo strany nielen jednotlivcov, ale aj celé delegácie. Strana Fidesz, ktorá to vnímala ako jasný znak, že po zmrazení jej členstva dôjde aj k jej vylúčeniu, sa sama rozhodla opustiť rady najväčšej európskej politickej rodiny.Podľa liberálov EPP po dlhé roky "", ktorý systematicky rozkladal liberálnu demokraciu v Maďarsku. Šéf RE Dacian Ciološ to vníma ako odchod Viktora Orbána z hlavnej európskej politiky. "" odkázal Ciološ.Poslankyňa za stranu Zelení / Európska slobodná aliancia (EFA) Gwendoline Delbos-Corfieldová, ktorá je spravodajkyňou EP pre situáciu v Maďarsku, skonštatovala, že odchod Fideszu z EPP bol očakávaný. Tiež upozornila na to, že ľudovci pridlho poskytovali politické krytie Orbánovi a jeho vláde, ktorá preferuje neliberálnu politiku a vedie k autokracii.," odkázala. Podľa jej slov viaceré členské štáty EÚ ignorujú kroky maďarskej vlády pri porušovaní zásad právneho štátu. "" dodala Delbos-Corfieldová.Iný tón zaznel od oboch spolupredsedov eurokritickej frakcie ECR. Poľský poslanec Ryszard Legutko aj jeho taliansky stranícky kolega Raffaele Fitto vyjadrili solidaritu s europoslancami za Fidesz a upozornili, že zasahovanie do rokovacieho poriadku je demokraticky nedôstojné a ide o "" voči maďarským voličom." skonštatoval Legutko.Podľa nemenovaných zdrojov z prostredia EP však za ústretovým tónom ECR voči 12 maďarským poslancom treba vidieť snahy dostať odídencov do košiara konzervatívcov a reformistov. Frakcia ECR po brexite značne oslabla a má iba 62 mandátov v 705-člennom europarlamente. Posilnením o maďarských europoslancov by preskočila frakciu Zelených (67 kresiel) a významom sa dotiahla na protieurópsky zameranú skupinu Identita a demokracia (ID) so 76 poslancami.