Liberáli v Kanade v oznámia meno nového predsedu, nahradí Trudeaua

Ottawa 6. marca (TASR) - Kanadská vládna stredoľavá Liberálna strana 9. marca oznámi meno nového predsedu, ktorý vystrieda dlhoročného lídra strany a premiéra Justina Trudeaua. Hlavnými uchádzačmi o tento post sú exministerka financií Chrystia Freelandová a bývalý guvernér kanadskej centrálnej banky Mark Carney. TASR o tom píše na základe správy agentúry Reuters.



Šancu stať sa novým lídrom Liberálnej strany má Carney, ktorý získal najväčšiu podporu spomedzi štyroch hlavných kandidátov a podarilo sa mu vyzbierať i najviac peňazí na kampaň. Podľa analytikov má povesť skúseného technokrata, ktorý nie je príliš blízky odchádzajúcemu premiérovi, dodal Reuters.



Predbežne na druhom mieste je Freelandová, ktorá minulý rok podala demisiu pre rozpory s premiérom Trudeauom v otázkach fiškálnej politiky. Exministerka financií a bývalá vicepremiérka je skúsenou političkou, ktorá za prvej vlády prezidenta Donalda Trumpa viedla za Kanadu obchodné rokovania s USA.



Nového predsedu strany volí približne 400.000 zaregistrovaných členov Liberálnej strany.



Voľba nového šéfa liberálov sa koná krátko po tom, čo staronový prezident USA Donald Trump uvalil clá na kanadský tovar a opakovane vyhlásil, že severný sused USA by sa mal stať 51. štátom americkej Únie. Odchádzajúceho premiéra Trudeaua označil za guvernéra Kanady.



Podľa Reuters Trumpove bezprecedentné kroky zjednotili Kanaďanov a dali vládnucim liberálom, ktorí už viac ako rok v prieskumoch zaostávajú, šancu dosiahnuť v parlamentných voľbách lepší výsledok. Tieto voľby sa musia uskutočniť do októbra.



"V Kanade sa opäť prebudilo akési vlastenecké cítenie," povedal pre Reuters sociológ Efe Peker z Ottawskej univerzity. Trumpove hrozby podľa neho medzi Kanaďanmi rezonujú a hrozbu zo strany USA vnímajú ako reálnu. "To, čo sa začalo ako vtip, sa zopakovalo už 200-krát," dodal.



Podľa predvolebných prieskumov, ktoré priniesla stanica CBC News, sa podpora liberálov od januára zvýšila z 20 percent na 30 percent. V prieskumoch však stále dominuje Konzervatívna strana na čele s Pierrom Poilievrom. Či budú mať konzervatívci v novom parlamente väčšinu, však už nie je jasné.