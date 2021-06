Liberáli vyzvali eurokomisiu, aby neschválila Maďarsku plán obnovy

Brusel 28. júna (TASR) - Poslanci politickej skupiny liberálov Obnovme Európu (RE) vyzvali predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby exekutíva EÚ neschválila plán obnovy maďarskej vlády dovtedy, kým nebude v Maďarsku zavedený účinný systém boja proti podvodom.



Skupina RE je treťou najsilnejšou frakciou v Európskom parlamente (EP).



Podľa liberálnych poslancov by mal maďarský premiér Viktor Orbán kontrolórom Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) sprístupniť zoznam konečných príjemcov peňazí, ktoré do Maďarska poputujú cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF).



Frakcia RE tiež žiada, aby osobám a subjektom v Maďarsku, ktoré majú záznamy o závažných finančných nezrovnalostiach alebo o konfliktoch záujmov, bolo zamedzené prijímať finančné prostriedky cez RRF.



Podľa signatárov listu by tiež mali byť zrušené alebo revidované maďarské zákony, ktoré bránia investigatívnym novinárom a organizáciám občianskej spoločnosti v prístupe k verejným informáciám.



Nástroj RRF je jadrom multimiliardového ozdravného plánu po koronakríze EÚ budúcej generácie (NGEU). Maďarsko by z tohto zdroja mohlo získať okolo sedem miliárd eur v podobe grantov.



Liberáli z EP tvrdia, že tieto zdroje musia byť v prospech celej krajiny a všetkých Maďarov, a nielen pre niekoľko osôb, podnikov a organizácií politicky prepojených s Orbánovým režimom.



"Podvody v Maďarsku Viktora Orbána sú endemické - alebo aby sme citovali Európsku komisiu - systémové. V roku 2020 vaše útvary zistili, že právny protikorupčný rámec Maďarska je nedostatočný a že vyšetrovanie a trestné stíhanie sa v Maďarsku javí menej efektívne ako v iných členských štátoch a že chýbajú rozhodné systematické kroky na stíhanie korupcie na vysokej úrovni," uvádza sa v liste pre šéfku eurokomisie, ktorý podpísal predseda skupiny RE Dacian Čiološ, podpredsedovia frakcie Katalin Csehová a Luis Garicano a koordinátorka RE pre hospodárske záležitosti Valérie Hayerová.



Signatári listu zdôraznili, že účinný systém boja proti podvodom je jedným z kritérií prístupu k zdrojom ozdravného fondu, čo je uvedené aj v nariadení o RRF.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)