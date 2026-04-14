Liberálna strana si v doplňujúcich voľbách v Kanade zaistila väčšinu
Autor TASR
Ottawa 14. apríla (TASR) - Liberálna strana kanadského premiéra Marka Carneyho si v pondelňajších doplňujúcich voľbách zaistila vďaka víťazstvám v dvoch volebných obvodoch väčšinu v parlamente. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Liberálna strana po minuloročných parlamentných voľbách obsadila v 343-člennej Dolnej snemovni 171 kresiel. Na dosiahnutie väčšiny ich potrebovala získať aspoň 172.
Kanaďania v pondelok volili v troch obvodoch, aby obsadili uvoľnené miesta. Liberáli s výrazným náskokom zvíťazili v dvoch oblastiach Toronta, vyplýva z projekcie verejnoprávnej televízie CBC. Výsledok v okrese Terrebonne v Quebecu je zatiaľ nejasný.
Víťazstvo v dvoch obvodoch v Toronte však liberálom stačí na zisk väčšiny v parlamente, vďaka čomu budú môcť schvaľovať zákony bez potreby podpory opozičných strán.
Carney podľa agentúry AFP od minuloročných volieb zlepšil imidž svojej strany tým, že sa drží rétoriky zameranej na prezidenta USA Donalda Trumpa. Opakovane vyhlásil, že šéf Bieleho domu rozvracia svetový poriadok a Kanada preto musí v reakcii podniknúť odvážne kroky.
Trump zas viackrát pohrozil anexiou Kanady a Carneyho i bývalého premiéra Justina Trudeaua označil za „guvernérov“ amerického štátu.
