Liberálni europoslanci sa postavili proti Záborskej návrhu zákona

Brusel/Štrasburg 21. októbra (TASR) - Liberálni poslanci Európskeho parlamentu (EP) z viacerých členských krajín EÚ sa v stredu v rámci plenárneho zasadnutia v Štrasburgu postavili proti slovenskému návrhu zákona od poslankyne NR SR Anny Záborskej.



O tomto podujatí informovali slovenskí europoslanci z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) Martin Hojsík a Michal Šimečka.



Poslankyne a poslanci EP vyjadrili solidaritu so ženami na Slovensku, ktorých reprodukčné práva sa stali terčom navrhovaného zákona predloženom poslankyňou NR SR Annou Záborskou.



Liberálne europoslankyne a europoslanci z tretej najsilnejšej skupiny v EP z krajín ako Nemecko, Švédsko, Holandsko, Belgicko či Maďarsko vyjadrili nesúhlas s obmedzením prístupu k bezpečným interupciám na Slovensku, čo by umožnil Záborskej návrh zákona.



Akcie v EP sa zúčastnili aj aktivistky z Poľska, líderky protestov "Strajk Kobiet" (štrajk žien)”. Tie minulý rok viedli demonštrácie za práva žien v ich krajine na znak protestu, že Ústavný súd takmer úplne zablokoval prístup poľských žien k interrupciám.



"Pridali sme sa k protestujúcim Slovenkám a Slovákom, ktorí sú právom nahnevaní na snahy Anny Záborskej a ultrakonzervatívnej časti NR SR. Spolupráca ultrakonzervatívcov a fašistov nastoľuje nebezpečný precedens a je začiatkom cesty k ďalším prekážkam pre ženy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v prípade výkonu interrupcií," uviedol Martin Hojsík.



Podľa jeho slov siahanie na práva žien sa stáva "smutným trendom" populistických a konzervatívnych politikov nielen na Slovensku, ktorí sa tvária sa, že chcú pomôcť ženám, no v skutočnosti len "napĺňajú svoje ideologické chute".



Hojsík pripomenul, že v Poľsku už rok platí de facto zákaz interrupcií a skonštatoval, že zákon, ktorý navrhuje Záborská, je nebezpečným krokom, ktorý Slovensko priamo smeruje vydať sa poľskou cestou.



"Poľsko je príkladom, že ideologické politiky vedú k vážnemu obmedzeniu ľudských práv," upozornil Michal Šimečka. A dodal, že jeho strana sa doma na Slovensku rozhodla postaviť proti "času na rozmyslenie", ktorý návrhom zákona pretláča poslankyňa Záborská, len aby ženy interrupciu nestihli. Podľa jeho slov ženy sú svojprávne bytosti, ktoré sa vedia rozhodnúť aj bez časovej lehoty.







