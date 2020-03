Prezident Libérie vydal singel na tému koronavírusu

Monrovia 26. marca (TASR) – Libérijský prezident George Weah vydal včera singel na tému koronavírusu. Hudbu využil na zlepšenie informovanosti obyvateľov o preventívnych opatreniach proti vírusu v tomto chudobnom západoafrickom štáte, píše tlačová agentúra AFP.



Weah vo svojej piesni s názvom Let's Stand Together and Fight Coronavirus (Držme spolu a bojujme proti koronavírusu) vysvetľuje, ako sa vírus šíri, a vyzýva ľudí, aby si umývali ruky. Na pozadí znejú zosúladené ženské hlasy a optimistická gitarová hudba skupiny The Rabbits.



"Od Európy po Ameriku, od Ameriky po Afriku, všade sa chráňte a zostaňte v bezpečí," spieva libérijský prezident a zároveň bývalý hviezdny futbalista.



Približne šesťminútová pieseň opisuje aj príznaky ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom a vysvetľuje, že choroba sa väčšinou šíri, keď sa ľudia "infikovanými rukami dotknú úst, nosa alebo očí".



Chudobný štát s približne 4,8 milióna obyvateľmi zakázal cestovanie do krajín zasiahnutých koronavírusom aj príchod z nich. Libéria zatiaľ zaznamenala tri prípady tejto kvapôčkovej nákazy.



Tak ako pri iných chudobných štátoch v tomto regióne, aj pri Libérii existujú obavy, ako svojimi kapacitami dokáže zvládnuť pandémiu.



Keď v západoafrickom regióne prepukla v rokoch 2014-16 epidémia eboly, Libéria bola najhoršie postihnutou krajinou a zahynulo v nej vyše 4800 ľudí.



Prezidentov hovorca Solo Kelgbeh uviedol, že Weah vydal podobnú pieseň aj počas krízy s ebolou a že na novom singli začal pracovať skôr, ako sa koronavírus dostal do Libérie. Pieseň slúži praktickému účelu, dodal hovorca.



"Libéria je krajina, kde väčšina ľudí nemá prístup na internet a Facebook, ale každý počúva rádio," poznamenal. "Túto pesničku budú púšťať na rôznych rozhlasových staniciach v krajine... aby sa odkaz dostatočne rozšíril," vysvetlil Kelgbeh.



Libéria, zdecimovaná po sebe nasledujúcimi občianskymi vojnami z rokov 1989 - 2003, čelí ekonomickým ťažkostiam, napríklad prudko stúpajúcej inflácii a nedostatku paliva. To zvyšuje tlak na prezidenta Weaha.