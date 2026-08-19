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Libéria prijme 1200 deportovaných ľudí zo Spojených štátov
Prvých 20 deportovaných pricestuje zrejme už vo štvrtok a Libéria bude prijímať deportované osoby potom v priebehu celého roka, povedal novinárom libérijský minister informácií Jerolinmek Piah.
Autor TASR
Monrovia 19. augusta (TASR) - Libéria prijme až 1200 deportovaných osôb zo Spojených štátov, ktoré pochádzajú z tretích krajín, uviedli v utorok libérijské úrady. Ide o jednu z najväčších dohôd svojho druhu v rámci opatrení vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa v oblasti imigrácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Prvých 20 deportovaných pricestuje zrejme už vo štvrtok a Libéria bude prijímať deportované osoby potom v priebehu celého roka, povedal novinárom libérijský minister informácií Jerolinmek Piah. Budú medzi nimi ľudia pôvodom z Afriky, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky či Karibiku, ozrejmil.
Trumpova administratíva uzavrela už niekoľko dohôd, v rámci ktorých deportovala tisíce ľudí do takmer dvoch desiatok krajín, tvrdia aktivisti. Považujú to za problematické, pretože sa môžu vzťahovať aj na migrantov, ktorí získali ochranu v USA na základe súdneho nariadenia pre obavy o ich bezpečnosť. Libérijský minister neuviedol, či takúto ochranu majú aj deportovaní ľudia, ktorých očakávajú v Libérii.
Libérijsky minister spravodlivosti Natu Oswald Tweh v utorok uviedol, že krajina skontrolovala zoznam prichádzajúcich osôb. „Väčšinu z nich tvoria osoby, ktoré porušili imigračné predpisy či spáchali trestné činy,“ vysvetlil. V Libérii „môžu požiadať o azyl“ alebo „odísť z krajiny kedykoľvek budú chcieť“, skonštatoval Piah.
Šéf rezortu informácií potvrdil, že krajina dostala od Spojených štátov podporu na riadenie programu a posilnenie migračného systému. „Gesto Libérie je čisto humanitárne a je v súlade s dlhoročnými tradíciami krajiny,“ vysvetlil. „Vláda Libérie plánuje poskytnúť presídleným osobám potrebnú podporu, aby mohli v Libérii požiadať o ochranu a aby boli počas svojho pobytu v bezpečí,“ dodal Piah.
Libéria vznikla v 19. storočí ako projekt usídľovania oslobodených Afroameričanov zo Spojených štátov v Afrike. Agentúra AP pripomína, že migranti deportovaní z USA sa v mnohých prípadoch dostávajú do krajín, v ktorých nikdy neboli alebo na miesta, ktoré pre nich nie sú bezpečné.
Prvých 20 deportovaných pricestuje zrejme už vo štvrtok a Libéria bude prijímať deportované osoby potom v priebehu celého roka, povedal novinárom libérijský minister informácií Jerolinmek Piah. Budú medzi nimi ľudia pôvodom z Afriky, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky či Karibiku, ozrejmil.
Trumpova administratíva uzavrela už niekoľko dohôd, v rámci ktorých deportovala tisíce ľudí do takmer dvoch desiatok krajín, tvrdia aktivisti. Považujú to za problematické, pretože sa môžu vzťahovať aj na migrantov, ktorí získali ochranu v USA na základe súdneho nariadenia pre obavy o ich bezpečnosť. Libérijský minister neuviedol, či takúto ochranu majú aj deportovaní ľudia, ktorých očakávajú v Libérii.
Libérijsky minister spravodlivosti Natu Oswald Tweh v utorok uviedol, že krajina skontrolovala zoznam prichádzajúcich osôb. „Väčšinu z nich tvoria osoby, ktoré porušili imigračné predpisy či spáchali trestné činy,“ vysvetlil. V Libérii „môžu požiadať o azyl“ alebo „odísť z krajiny kedykoľvek budú chcieť“, skonštatoval Piah.
Šéf rezortu informácií potvrdil, že krajina dostala od Spojených štátov podporu na riadenie programu a posilnenie migračného systému. „Gesto Libérie je čisto humanitárne a je v súlade s dlhoročnými tradíciami krajiny,“ vysvetlil. „Vláda Libérie plánuje poskytnúť presídleným osobám potrebnú podporu, aby mohli v Libérii požiadať o ochranu a aby boli počas svojho pobytu v bezpečí,“ dodal Piah.
Libéria vznikla v 19. storočí ako projekt usídľovania oslobodených Afroameričanov zo Spojených štátov v Afrike. Agentúra AP pripomína, že migranti deportovaní z USA sa v mnohých prípadoch dostávajú do krajín, v ktorých nikdy neboli alebo na miesta, ktoré pre nich nie sú bezpečné.