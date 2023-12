Výbuch cisterny s benzínom v Libérii si mohol vyžiadať vyše 40 obetí

Monrovia 28. decembra (TASR) - Pri nehode a následnom výbuchu nákladného vozidla s cisternou v Libérii mohlo zahynúť vyše 40 ľudí, oznámili v stredu miestni predstavitelia. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej vlády agentúry AFP.



Nákladiak s cisternou viezol benzín, keď havaroval a prevrátil sa do priekopy pri ceste v mestečku Totota vzdialenom asi 130 kilometrov od hlavného mesta Monrovia.



Libérijský hlavný lekár Francis Kateh pre miestne médiá uviedol, že je ťažké určiť presný počet obetí, pretože telá niektorých zhoreli na popol. Odhaduje však, že incident si vyžiadal vyše 40 obetí. "Náš tím chodí od domu k domu, aby skontroloval, kto je nezvestný," uviedol Kateh pre AFP.



Miestna polícia predtým uviedla, že havária si vyžiadala 15 mŕtvych a najmenej 30 zranených, pretože na mieste nehody sa začali zoskupovať miestni obyvatelia.



Jeden z miestnych policajtov, Malvin Sackor, uviedol, že po nehode nákladného auta sa snažili miestni obyvatelia z cisterny naberať unikajúci benzín. Vozidlo však vtedy vybuchlo, v dôsledku čoho niektorí zahynuli alebo utrpeli zranenia. Sackor uviedol, že polícia sa stále snaží určiť presný počet obetí.



Očitý svedok pre AFP uviedol, že po nehode mnohí ľudia vyliezli na vrch cisterny, aby mohli čerpať benzín. Ďalší mali pri sebe železné predmety, ktorými do cisterny udierali, aby ju poškodili a benzín začal unikať. Podľa svedka vodič cisterny ľudom povedal, že si unikajúci benzín môžu vziať, no varoval ich, aby na cisternu neliezli a nesnažili sa ju poškodiť.