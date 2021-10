Desať rokov od Kaddáfího smrti túžia Líbyjčania po návrate stability

Sajf Islám Kaddáfí, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Tripolis 20. októbra (TASR) - Desať rokov po smrti niekdajšieho diktátora Muammara Kaddáfího túži mnoho obyvateľov Líbye po návrate stability z éry jeho dlhoročného vládnutia. Obyvateľstvo krajiny sužuje už totiž celé roky pretrvávajúca občianska vojna a chudoba, napísala v stredu agentúra DPA.Kaddáfí bol kedysi garantom prosperujúceho hospodárstva a jednoty tejto na ropu bohatej krajiny, uviedol Günter Meyer, riaditeľ Centra pre výskum arabského sveta na univerzite v Mainzi.V časoch Kaddáfího vlády si Líbyjčania podľa neho užívali relatívne vysoký životný štandard. Bývalý líbyjský vodca bol však voči svojim kritikom tvrdý, zdôraznil Meyer.Vzbúrenci Kaddáfího vystopovali 20. októbra 2011 v jeho úkryte, kam sa stiahol po svojej porážke, a následne ho v jeho rodnom meste Syrta mučili a zastrelili. Zábery zakrvaveného tela 69-ročného Kaddáfího vtedy obleteli svet, pripomína DPA.Mnoho Líbyjčanov vtedy búrlivo oslavovalo koniec jeho 42-ročného vládnutia a zdalo sa, že cesta k demokratickým voľbám je v krajine otvorená.Situácia sa však vyvinula inak – medzi vzbúrencami vypukli konflikty a v krajine občianska vojna. Až v roku 2021 bola vďaka vyjednávaniu zo strany Organizácie Spojených národov (OSN) zostavená prechodná líbyjská vláda. Jej vznikom bol rozpustený medzinárodne uznaný kabinet v metropole Tripolis, ako aj protivláda sídliaca na východe krajiny. Legitímnu vládu by si Líbyjčania mali zvoliť v hlasovaní naplánovanom na 24. decembra, pripomína DPA.V krajine už približne rok platí prímerie, bezpečnostná situácia je však v dôsledku prítomnosti mnohých ťažko vyzbrojených milícií i zahraničných bojovníkov naďalej napätá, uviedol Meyer a dodal, že v súčasnosti nemá prácu oveľa viac mladých Líbyjčanov než v časoch Kaddáfího vlády a korupcia v krajine nabrala doposiaľ nevídaný rozsah.podotkol Meyer.Aj ďalší experti sú vzhľadom na situáciu obyvateľov počas uplynulých rokov podobného názoru, podotýka DPA. Niektorí Líbyjčania sa domnievajú, že ich vlasti sa v čase Kaddáfího vlády darilo viac, citovala nedávno stanica Deutsche Welle politológa Tima Eatona z londýnskeho think-tanku Chatham House.Takéhoto názoru sú v súčasnosti dokonca aj niekdajší Kaddáfího odporcovia. To by mohlo vysvetľovať rastúcu popularitu jeho syna Sajfa Isláma Kaddáfího, ktorý je podľa najnovších prieskumov najsľubnejším kandidátom v možných prezidentských voľbách.Podľa Meyera by mohol Sajf Islám dokonca profitovať z reputácie svojho otca. Keďže však v roku 2011 podporoval brutálne potlačenie protestov proti svojmu otcovi, je Medzinárodným trestným súdom (ICC) hľadaný pre vojnové zločiny. Preto je málo pravdepodobné, že by v politicky rozpoltenej krajine uspel ako prezident a nový silný muž Líbye v šľapajach svojho otca, podotkol Meyer.Či sa voľby skutočne uskutočnia podľa plánu, je zatiaľ nejasné, píše DPA. Podľa Meyera je zjednotená Líbya aj pod silným a autokratickým vládcom v dôsledku hlbokého rozkolu nepravdepodobná. Lepším riešením do budúcnosti by bol federálny štát so západnou, východnou a južnou časťou.upozornil Meyer.