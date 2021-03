Dočasná vláda v Líbyi zložila prísahu

Benghází 15. marca (TASR) - Dočasná vláda v Líbyi v pondelok zložila prísahu a povedie vojnou zmietanú severoafrickú krajinu k voľbám, ktoré by sa mali uskutočniť koncom tohto roka. Informovala o tom agentúra AP.



Premiér Abdal Hamíd Dubajba a jeho kabinet zložili prísahu pred Snemovňou reprezentantov vo východolíbyjskom meste Tobruk, ktoré kontrolujú sily lojálne vojenskému veliteľovi Chalífovi Haftarovi. Stalo sa tak po tom, čo minulý týždeň zákonodarcovia schválili Dubajbovu vládu uprostred tlaku medzinárodného spoločenstva na usporiadanie volieb v tejto na ropu bohatej krajine. Podľa OSN by sa mali uskutočniť 24. decembra.



Dubajbu, vplyvného podnikateľa zo západolíbyjského mesta Misuráta, vymenovali do funkcie ministerského predsedu vo februári, aby viedol výkonnú zložku dočasnej vlády, ktorá zahŕňa tiež trojčlennú prezidentskú radu. Predsedá jej líbyjský diplomat Muhammad Júnis Manfí. V Dubajbovom kabinete je 33 ministrov a dvaja vicepremiéri, ktorí sú podľa neho predstaviteľmi rozličných geografických regiónov a spoločenských vrstiev Líbye.



Líbyu zachvátil chaos po povstaní podporenom Severoatlantickou alianciou v roku 2011, pri ktorom zvrhli a neskôr zabili dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Krajina sa v posledných rokoch rozdelila medzi súperiace vlády na východe a západe, ktoré podporovali rôzne ozbrojené skupiny a zahraničné vlády.