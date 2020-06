Haftar podporil prímerie v Líbyi, ktoré začne platiť v pondelok

Káhira 6. júna (TASR) - Líbyjský poľný maršal Chalífa Haftar podporil prímerie v krajine, ktoré vstúpi do platnosti v pondelok. Oznámil to egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí po sobotňajších rokovaniach v Káhire, ktoré sa konali po sérii vojenských víťazstiev líbyjskej vlády uznanej Organizáciou Spojených národov (OSN), informovala tlačová agentúra AFP.



"Táto iniciatíva vyzýva na rešpektovanie všetkých medzinárodných snáh. Prímerie začne platiť v pondelok 8. júna 2020 o šiestej hodine ráno," vyhlásil Sísí na spoločnej tlačovej konferencii s Haftarom. Egypt je jedným z hlavných spojencov Haftarových síl.



Sísí zároveň zdôraznil nutnosť medzinárodnej podpory pre túto iniciatívu a vyzval OSN, aby prizvala predstaviteľov konkurenčných líbyjských vlád na rozhovory. Predmetná iniciatíva, nazvaná "Káhirská deklarácia", požaduje tiež stiahnutie "zahraničných žoldnierov z celého územia Líbye", dodal egyptský prezident.



Daný dokument vyzýva na "rozpustenie milícií a odovzdanie ich zbraní, aby bola Líbyjská národná armáda (LNA), ktorej velí Haftar, schopná vykonať svoje vojenské a bezpečnostné úlohy", dodal Sísí.



Sily lojálne medzinárodne uznanej vláde medzitým v sobotu spustili ofenzívu zameranú na získanie kontroly nad pobrežným mestom Syrta.



Armáda Vlády národnej jednoty (GNA) odrazila 14-mesačnú ofenzívu, ktorú viedli proti líbyjskému hlavnému mestu Tripolis jednotky Haftarovej vlády sídliacej vo východnej časti krajiny, a je pripravená postupovať východným smerom, využívajúc pri tom vojenskú podporu z Turecka.



Syrta v januári padla do rúk Haftarových síl bez boja po tom, ako jedny z mnohých miestnych milícií prešli na opačnú stranu konfliktu. Za Syrtou sa nachádzajú hlavné ropné prístavy Líbye, ktoré sú Haftarovou najdôležitejšou strategickou výhodou.



Líbya má dve konkurenčné vlády. Jednu v Tripolise s podporou OSN a druhú v meste Tobruk na východe, za ktorou stojí Haftar.



V severoafrickej Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie v rámci tzv. arabskej jari viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího a k jeho smrti.