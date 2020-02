Haftarove sily ostreľovali prístav v Tripolise,aby zničili tureckú loď

Tripolis 18. februára (TASR) - Jednotky Líbyjskej národnej armády (LNA) poľného maršala Chalífu Haftara bombardovali v utorok prístav v Tripolise s cieľom zničiť tureckú loď naloženú zbraňami určenými pre sily medzinárodne uznanej vlády premiéra Fájiza Sarrádža. S odvolaním sa na vyhlásenie predstaviteľa konkurenčnej vlády so sídlom v Tobruku, ktorú podporuje aj Haftar, o tom informovala agentúra Reuters.



Zdroj pre agentúru nespresnil informácie o údajnej dodávke zbraní do prístavu, ktorý je aj napriek prebiehajúcim bojom o kontrolu nad mestom otvorený pre lode dovážajúce potraviny a iné tovary.



Sarrádžova vláda v reakcii na útok, počas ktorého boli údajne použité štyri rakety, presunula ďalej od prístavu všetky plavidlá vrátane ropných tankerov.



Ako pripomína Reuters, Turecko poslalo od začiatku januára do západnou vládou ovládaného Tripolisu a Misuráty už niekoľko lodí naložených zbraňami a ťažkou technikou.



K útoku na prístav došlo v čase, keď sa zástupcovia oboch znepriatelených strán majú stretnúť v Ženeve, aby tam rokovali o uzavretí trvalého prímeria.



Slabá vláda premiéra Sarrádža, ktorá sídli v Tripolise a je uznaná OSN, momentálne kontroluje už len líbyjskú metropolu a malú časť územia na západe krajiny. Od apríla 2019 čelí ofenzíve maršala Haftara, ktorý sa snaží dobyť Tripolis. Haftarom podporovaná vláda so sídlom v Tobruku ovládla v posledných rokoch celý východ a juh Líbye vrátane kľúčových ropných polí.



Sarrádžovu vládu podporuje v konflikte Turecko, zatiaľ čo za vládou v Tobruku stoja Spojené arabské emiráty, Egypt, Jordánsko a ruskí žoldnieri.



V severoafrickej Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie v rámci tzv. arabskej jari viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího a k jeho smrti.