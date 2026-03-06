< sekcia Zahraničie
Líbya identifikovala tri osoby podozrivé z vraždy Kaddáfího syna
Tripolis 6. marca (TASR) - Prokuratúra v Líbyi identifikovala troch podozrivých z vraždy syna bývalého líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. Sajfa Isláma Kaddáfího, ktorý bol kedysi považovaný za „korunného princa“, začiatkom februára zastrelili vo svojom dome v meste Zintán na severozápade Líbye, informovala agentúra AFP.
Vyšetrovaním sa podľa vyhlásenia prokuratúry zo štvrtka zistilo „miesto stretnutia podozrivých, čas, keď prišli na miesto činu a spáchali ho... ako aj totožnosť troch podozrivých“. Prokuratúra vo vyhlásení na Facebooku dodala, že nariadila ich zadržanie.
Sajf Islám Kaddáfí, narodený približne v roku 1972, bol druhým synom Muammara Kaddáfího, ktorý vládol Líbyi v rokoch 1969-2011. Vzdelanie získal na London School of Economics a v rámci otcovho režimu vystupoval ako reformne orientovaná osobnosť, pričom bol považovaný za jeho možného nástupcu. Keď v Líbyi v roku 2011 vypukli demonštrácie a vzbury proti vláde, sľuboval ich aktérom „rieky krvi.“
Medzinárodný trestný súd naňho v júni 2011 vydal zatykač pre obvinenia zo zločinov proti ľudskosti vrátane vrážd a prenasledovania civilistov počas potláčania protivládnych protestov v Líbyi. Po zadržaní milíciami v roku 2011 bol neskôr súdom v Tripolise odsúdený na smrť. V roku 2017 bol prepustený na slobodu na základe amnestie.
Od svojho prepustenia sa Sajf Islám snažil – z úkrytu – o návrat do politiky a v roku 2021 oznámil kandidatúru na prezidenta. Voľby však boli opakovane odkladané. Priaznivcami bol vnímaný ako možný zjednotiteľ krajiny, kritici ho naopak spájali so zločinmi bývalého režimu.
Francúzsky právnik Marcel Ceccaldi, ktorý Sajfa Isláma zastupoval pred súdmi, pre agentúru AFP uviedol, že jeho mandanta zabilo „štvorčlenné komando“, ktoré vtrhlo do jeho domu.
