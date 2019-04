Milície v Tripolise dostali na výber, vzdať sa alebo zostať doma

Krátko po tom, čo Haftar nariadil ofenzívu, generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý je na návšteve v Tripolise, vyzval obe strany na zmiernenie vyhrotenej situácie.

Benghází 4. apríla (TASR) - Tzv. Líbyjská národná armáda (LNA), ktorá postupuje na metropolu Tripolis, dala vojakom protivníka na výber - buď sa vzdajú, alebo zostanú doma. Oznámil to vo štvrtok hovorca LNA Ahmad Musmárí. Stalo sa tak krátko po tom, čo veliteľ LNA Chalífa Haftar vydal rozkaz na postup na Tripolis.



Musmárí na tlačovej konferencii ukázal mapu a pozície, z ktorých LNA vyrazila na Tripolis - sídlo medzinárodne uznanej vlády severoafrickej krajiny, informovala agentúra AP.



"Máte na výber; buď zostanete doma, odovzdáte zbrane, alebo zdvihnete bielu vlajku," prehovoril Musmárí k členom milícií, ktoré kontrolujú hlavné mesto.



Krátko po tom, čo Haftar nariadil ofenzívu, generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý je na návšteve v Tripolise, vyzval obe strany na zmiernenie vyhrotenej situácie. Podľa neho vojenské riešenie nie je nutné vzhľadom na nadchádzajúcu, aprílovú mierovú konferenciu medzi líbyjskými rivalmi. "Za takýchto okolností sa národná konferencia nemôže uskutočniť," varoval Guterres.



Haftar vo videu zverejnenom na internete nazval postup svojich síl ako "víťazný pochod", ktorý "otrasie zemou pod nohami nečestnej bandy". Nariadil nestrieľať do civilistov. "Ktokoľvek zdvihne bielu vlajku, je v bezpečí," dodal Haftar.



Jeho armáda momentálne kontroluje aj mesto Gharján, ktoré sa nachádza približne 50 kilometrov od Tripolisu.



Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise ležiacom na západe krajiny s vládou sídliacou v Tobruku na východe. Haftar je lojálny vláde v Tobruku.