Medzinárodné letisko v Líbyi sa stalo terčom ostreľovania

Tripolis 5. marca (TASR) – Jediné letisko pre civilných obyvateľov v líbyjskom hlavnom meste Tripolis sa stalo terčom útoku síl Chalífu Haftara, ktoré majú základňu na východe krajiny. Informovali o tom vo štvrtok diplomatické zdroje, píše agentúra AP.



Medzinárodné letisko Mitiga zasiahli v stredu večer štyri rakety, povedal hovorca ministerstva zdravotníctva v Tripolise. Terčom útoku sa stali aj neďaleké domy. Pri útoku nikto nezomrel. Lety presmerovali do pobrežného mesta Misráta.



K útokom došlo niekoľko dní po tom, čo v pondelok zo zdravotných dôvodov odstúpil z funkcie osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Líbyu Ghassan Salamé. Podľa AP to vyvoláva pochybnosti o budúcnosti rokovaní medzi súperiacimi stranami v Líbyi s cieľom ukončiť boje v krajine.



Armáda Chalífu Haftara so sídlom v Tobruku ovládla v posledných rokoch celý východ a juh Líbye vrátane kľúčových ropných polí. Haftar sa od apríla 2019 snaží dobyť Tripolis.



Slabá vláda premiéra Fájiza Sarrádža, ktorá sídli v Tripolise a je uznaná OSN, momentálne kontroluje už len líbyjskú metropolu a malú časť územia na západe krajiny.



V severoafrickej Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie v rámci tzv. arabskej jari viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího a k jeho smrti.