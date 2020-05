Líbya odmietla vyhlásenie Francúzska, Grécka, Egypta, SAE a Cypru

Tripolis 12. mája (TASR) - Líbyjská medzinárodne uznaná vláda so sídlom v Tripolise odmietla v utorok spoločné vyhlásenie Francúzska, Grécka, Egypta, Spojených arabských emirátov a Cypru k líbyjsko-tureckému námornému memorandu o porozumení. Informoval o tom spravodajský server Libya Herald.



Líbyjské ministerstvo zahraničných vecí označilo spoločné vyhlásenie zmienených krajín za "flagrantné zasahovanie do vnútorných záležitostí Líbye a neprijateľné falšovanie faktov". Uviedlo, že vyhlásenie obsahuje "množstvo mylných predstáv a urážok líbyjského štátu a jeho národnej suverenity".



Rezort uviedol, že líbyjská vláda "má plné a legitímne právo obhajovať záujmy líbyjského štátu a hospodárske záujmy líbyjského ľudu ako medzinárodne uznaná vláda".



Podľa ministerstva líbyjsko-turecké memorandum o porozumení bolo podpísané medzi vládami "dvoch stredomorských štátov v súlade s medzinárodnými dohovormi a neporušuje práva žiadnej tretej strany".



"Prekvapuje nás, že Spojené arabské emiráty sú prítomné vo vydanom vyhlásení, hoci je to krajina mimo Stredozemia, čo naznačuje, že existujú aj iné ciele," uviedla líbyjská diplomacia. Vyzvala "stredomorské krajiny, aby prehodnotili svoje uvažovanie o líbyjskej otázke a zaujali jasné stanovisko k odsúdeniu agresie voči hlavnému mestu Tripolis a že ich záujmy lepšie zabezpečí civilná vláda, a nie totalitný diktátorský režim, ktorý využíva milície a odpadlíkov. Signatári vyhlásenia ignorovali opakované zločiny milícií".



Ako sa uvádza na stránke gréckeho ministerstva zahraničných vecí, šéfovia diplomacie Cypru, Egypta, Francúzska, Grécka a Spojených arabských emirátov v spoločnom vyhlásení prijatom v pondelok - okrem iného - "dôrazne odsúdili vojenské zasahovanie Turecka v Líbyi a vyzvali Turecko, aby v plnej miere dodržiavalo zbrojné embargo OSN a zastavilo prílev zahraničných bojovníkov zo Sýrie do Líbye. Tento vývoj predstavuje hrozbu pre stabilitu susedov Líbye v Afrike aj v Európe".



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo februári po prvý raz potvrdil prítomnosť členov protureckej Sýrskej národnej armády (SNA) v Líbyi s tým, že sú tam spolu s tureckou armádou, ktorá má na starosť výcvik síl medzinárodne uznanej vlády.



Líbya má dve konkurenčné vlády. Jednu v Tripolise s podporou OSN a druhú v meste Tobruk na východe, za ktorou stojí veliteľ Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar. Ten sa od apríla 2019 sa snaží dobyť Tripolis.



V severoafrickej Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie v rámci tzv. arabskej jari viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího a k jeho smrti.