Líbya odtiahla unášaný tanker ruskej tieňovej flotily ku svojim brehom
Autor TASR
Káhira 24. marca (TASR) — Líbyjský remorkér odtiahol poškodený tanker na skvapalnený plyn Arctic Metagaz do bezpečnej zóny pri západnom pobreží Líbye. Líbyjská pobrežná stráž uviedla, že smeruje k tamojšiemu mestu Zuwára. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Na videu zverejnenom v utorok líbyjskými úradmi remorkér ťahá pomaly sa pohybujúci tanker. Jeho poškodený a obhorený trup je naklonený na jednu stranu.
Národná ropná spoločnosť v Líbyi cez víkend uviedla, že spolupracuje s talianskou energetickou spoločnosťou Eni na bezpečnom privezení poškodeného tankera, aby sa predišlo environmentálnej kríze.
Svetový fond na ochranu prírody (WWF) v pondelok uviedol, že tanker zostal „veľmi nestabilný“, a varoval pred „významnými environmentálnymi rizikami pre jednu z najkrehkejších a na biodiverzitu najbohatších morských oblastí Stredomoria“.
Ruské úrady 3. marca uviedli, že tanker Arctic Metagaz bol nadránom zasiahnutý a vážne poškodený ukrajinskými námornými dronmi v blízkosti maltských vôd. Všetkých 30 členov posádky bolo zachránených. Ukrajina sa k situácii nevyjadrila.
Líbyjský námorný úrad v tom čase uviedol, že na tankeri zazneli „náhle výbuchy, po ktorých nasledoval rozsiahly požiar“. V tom čase sa nachádzal približne 240 kilometrov od líbyjského mesta Syrta.
Úrad omylom oznámil, že tanker sa potopil. Poškodenú loď však morské prúdy a vietor odvtedy unášali smerom k Malte. Tanker patrí k tzv. tieňovej flotile starých lodí v zlom technickom stave a s problematickým poistením. Prepravujú ruskú ropu a plyn po celom svete, čím Moskva obchádza západné sankcie. Pôvodne mal smerovať z Murmansku cez Stredozemné more smerom k Suezskému prieplavu.
