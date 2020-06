Tripolis 25. júna (TASR) - Líbyjská pobrežná stráž zadržala 71 migrantov smerujúcich do Európy, ktorých následne vrátila do hlavného mesta Líbye Tripolisu. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP.



K zadržaniu skupiny migrantov, medzi ktorými boli aj štyri ženy a dve deti, došlo v stredu. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ubezpečila, že im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a jedlo.



Líbya, v ktorej od zvrhnutia režimu a smrti dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího v roku 2011 vypukol chaos, sa stala hlavným tranzitným bodom pre afrických a arabských migrantov utekajúcich pred vojnami a chudobou do Európy. Väčšina z nich sa pokúša prejsť cez Stredozemné more v zle vybavených gumových člnoch, ktoré nespĺňajú bezpečnostné štandardy.



EÚ v posledných rokoch začala spolupracovať s líbyjskou pobrežnou strážou a jej ostatnými bezpečnostnými zložkami s cieľom zastaviť prílev migrantov do Európy.