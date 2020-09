Líbyjský premiér chce v októbri odovzdať moc novej vláde

Káhira 17. septembra (TASR) - Fájiz Sarrádž, premiér medzinárodne uznanej líbyjskej vlády so sídlom v Tripolise, v stredu oznámil, že chce v októbri odovzdať moc novej vláde, informovala agentúra AP.



Rozhovory medzi oboma súperiacimi stranami v Líbyi sa podľa Sarrádža dostali do novej prípravnej fázy s cieľom zjednotiť líbyjské inštitúcie a pripraviť sa na parlamentné a prezidentské voľby.



Predseda medzinárodne neuznanej líbyjskej vlády Abdalláh Sání podal v nedeľu demisiu do rúk predsedu parlamentu Akílu Sáliha. Táto vláda i parlament sídlia v meste Tobruk na severovýchode Líbye. Sálih požiadal Sáního, aby vykonával funkciu dočasného premiéra až do vymenovanie nového kabinetu.



Demisia medzinárodne neuznanej vlády prišla po štyroch dňoch protestov na líbyjskom východe, ktorého obyvatelia protestovali proti zlým životným podmienkam a korupcií v štátnych orgánoch.



Líbya má už niekoľko rokov dve konkurenčné vlády - v Tripolise a Tobruku; každú z nich podporujú iné domáce ozbrojené skupiny a zahraničné mocnosti. Vládu premiéra Sarrádža sídliacu v Tripolise okrem OSN a EÚ podporujú aj Turecko a Katar.



"Východná" vláda, za ktorou stojí vojenský veliteľ Chalífa Haftar, má podporu Francúzska, Ruska, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších dôležitých arabských krajín.



OSN, Spojené štáty a ďalšie krajiny sa snažia, aby medzi znepriatelenými stranami v Líbyi zavládlo trvalé prímerie a aby sa podarilo ukončiť dvojvládie v tejto na ropu bohatej krajine. V auguste obe strany vyhlásili separátne prímeria a minulý týždeň sa ich zástupcovia stretli na rokovaniach v Maroku. Doteraz všetky pokusy o vyriešenie líbyjskej krízy zlyhali.