V Líbyi zadržali tisícky migrantov

Tripolis 2. októbra (TASR) - Približne 4000 migrantov zadržali líbyjské úrady počas rozsiahleho zásahu na predmestí hlavného mesta Tripolis, ktorý bol zameraný na boj proti drogám a nelegálnej migrácií. Medzi zadržanými sú aj stovky žien a detí, informovala v sobotu agentúra AP.



Operácia líbyjského rezortu vnútra prebehla v piatok v meste Gargareš, ktoré leží len zhruba 12 kilometrov západne od Tripolisu a v ktorom sa dlhodobo zdržiava veľké množstvo migrantov a utečencov.



Prvotné správy hovorili o približne 500 zatknutých migrantoch, líbyjské úrady však v sobotu uviedli, že zadržaných bolo až približne 4000 ľudí.



V Gargareši sa v posledných rokoch uskutočnilo viacero podobných zásahov proti migrantom. Piatková operácia však bola podľa správ aktivistov doposiaľ najrazantnejšia. Zadržané osoby boli prevezené do detenčných centier v Tripolise a okolitých mestách.



Líbyjské úrady uviedli, že sa pokúsia čo najviac z nich deportovať do ich domovských krajín. Niektorí zo zadržaných migrantov žili nelegálne na území migrantov aj celé roky.



Podľa správ líbyjských aktivistov mala časť zatknutých osôb štatút utečenca alebo žiadateľa o azyl, ktorý im priznal Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.



Podľa líbyjskej generálnej prokuratúry bola piatková celodenná razia na chudobnom predmestí Gargareš zameraná voči nelegálnej migrácii, ale aj pašovaniu drog, alkoholu a strelných zbraní. Podľa prokuratúry bolo zatknutých "mnoho páchateľov trestných činov", zatiaľ čo stovky ilegálnych migrantov boli premiestnené do migračných centier. Ďalšia fáza operácie sa zameriava na odstránenie obydlí postavených bez povolenia úradov, píše agentúra AFP.



Nad piatkovým masovým zatýkaním migrantov v Líbyi vyjadrila znepokojenie humanitárna organizácia Nórska rada pre utečencov (NRC). Podľa nej išlo o svojvoľné zatýkanie, pričom zadržaným osobám hrozí, že budú v líbyjských detenčných centrách vystavené zlému zaobchádzaniu vrátane mučenia, sexuálneho násilia a vydierania. Podľa NRC bol piatkový zásah v Gargameši súčasťou politiky líbyjských úradov zameranej proti migrantom a utečencom.