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Líbya: Ruskú vojnovú loď vážne poškodil pravdepodobne dronový útok
Svedkovia hlásili pred úsvitom sériu silných výbuchov a paľbu protivzdušnej obrany.
Autor TASR
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Benghází 22. novembra (TASR) – Ruskú vojnovú loď zakotvenú na námornej základni v prístavnom meste Benghází na východe Líbye v noci na nedeľu zasiahli mohutné explózie a následný požiar. Podľa predbežného vyšetrovania východolíbyjských úradov išlo pravdepodobne o útok bezpilotnými lietadlami. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Svedkovia hlásili pred úsvitom sériu silných výbuchov a paľbu protivzdušnej obrany. Zdravotnícke zdroje pre agentúru Reuters potvrdili zranených, ich presný počet ani štátnu príslušnosť však zatiaľ nešpecifikovali. Úmrtia bezprostredne hlásené neboli.
Podľa portálu Naval News je zasiahnutým plavidlom takmer s istotou ruská raketová korveta Merkurij triedy Stereguščij, ktorá v Benghází kotvila už niekoľko dní a sprevádzala konvoj lodí prepravujúcich zbrane. Prvotné analýzy naznačujú, že plavidlo utrpelo vážne škody. Infraštruktúra samotného prístavu a okolité skladovacie priestory zostali podľa miestnych úradov nepoškodené.
Vláda východnej Líbye, ktorá je pod kontrolou poľného maršala Chalífu Haftara, uviedla, že korveta sa vracala do Ruska a v prístave zastavila na doplnenie paliva a zásob na základe bilaterálnych dohôd o námornej spolupráci. Incident označila za vážne narušenie suverenity a nariadila spoločné vyšetrovanie s ruskou stranou.
K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil a ruské ministerstvo obrany sa k udalosti bezprostredne nevyjadrilo.
Východná Líbya dlhodobo slúži ako kľúčový logistický uzol pre ruské vojenské operácie v Afrike. K explózii v Benghází došlo len deň po tom, čo drony v sobotu vo Fínskom zálive zasiahli ruskú nákladnú loď Sparta II, ktorá taktiež slúži na prepravu vojenského materiálu.
Svedkovia hlásili pred úsvitom sériu silných výbuchov a paľbu protivzdušnej obrany. Zdravotnícke zdroje pre agentúru Reuters potvrdili zranených, ich presný počet ani štátnu príslušnosť však zatiaľ nešpecifikovali. Úmrtia bezprostredne hlásené neboli.
Podľa portálu Naval News je zasiahnutým plavidlom takmer s istotou ruská raketová korveta Merkurij triedy Stereguščij, ktorá v Benghází kotvila už niekoľko dní a sprevádzala konvoj lodí prepravujúcich zbrane. Prvotné analýzy naznačujú, že plavidlo utrpelo vážne škody. Infraštruktúra samotného prístavu a okolité skladovacie priestory zostali podľa miestnych úradov nepoškodené.
Vláda východnej Líbye, ktorá je pod kontrolou poľného maršala Chalífu Haftara, uviedla, že korveta sa vracala do Ruska a v prístave zastavila na doplnenie paliva a zásob na základe bilaterálnych dohôd o námornej spolupráci. Incident označila za vážne narušenie suverenity a nariadila spoločné vyšetrovanie s ruskou stranou.
K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil a ruské ministerstvo obrany sa k udalosti bezprostredne nevyjadrilo.
Východná Líbya dlhodobo slúži ako kľúčový logistický uzol pre ruské vojenské operácie v Afrike. K explózii v Benghází došlo len deň po tom, čo drony v sobotu vo Fínskom zálive zasiahli ruskú nákladnú loď Sparta II, ktorá taktiež slúži na prepravu vojenského materiálu.