Líbya sa nesmie stať druhou Sýriou, tvrdí nemecký minister Heiko Maas

Brusel 8. januára (TASR) - Situácia v Líbyi, zmietanej vnútorným konfliktom, sa ďalej skomplikovala, a to najmä v okolí hlavného mesta Tripolis. Cieľom je zabrániť tomu, aby sa z tejto krajiny stalo "dejisko zástupnej vojny", povedal v stredu nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas po stretnutí s líbyjským medzinárodne uznávaným premiérom Fájizom Sarrádžom v Bruseli.



"Líbya sa nesmie stať druhou Sýriou," varoval minister, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Sarrádž podľa Maasa podporuje sprostredkovateľské úsilie Nemecka, čím je splnená dôležitá podmienka pre usporiadanie summitu o Líbyi, ktorý sa má konať v najbližších týždňoch v Berlíne. Premiér tiež podporuje uzavretie prímeria, zavedenie zbrojného embarga a začatie politického procesu v Líbyi pod vedením OSN, doplnil nemecký minister.



Nemecká vláda zohráva aktívnu úlohu pri sprostredkúvaní riešenia líbyjskej krízy, a to prostredníctvom tzv. berlínskeho procesu. Konferencia v Berlíne za účasti všetkých záujmových strán, pôvodne očakávaná koncom roka 2019, bola presunutá na január 2020, pripomenula DPA.



Proti medzinárodne uznanej líbyjskej vláde národnej jednoty v Tripolise, ktorú vedie Sarrádž, bojuje veliteľ samozvanej Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar. Ten podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye. Začiatkom apríla nariadil ofenzívu na hlavné mesto Tripolis, ktorá stále pokračuje.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin, ktorí sa stretli v stredu v Istanbule, vyzvali bojujúce strany v Líbyi na uzavretie prímeria s platnosťou od "polnoci 12. januára". Turecko minulý týždeň vyslalo prvýkrát svojich vojakov do Líbye, aby pomohli brániť Sarrádžovu vládu.



Sarrádž mal stredajšiu návštevu Bruselu využiť aj na rokovanie s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim. Predseda Európskej rady Charles Michel má zase v sobotu vycestovať do Istanbulu, aby zhoršujúcu sa situáciu v Líbyi prediskutoval s Erdoganom. Ešte v ten istý deň má absolvovať aj rokovanie s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím v Káhire. Egypt, podobne ako Rusko alebo Spojené arabské emiráty, je v líbyjskom konflikte na strane Haftara.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell v utorok odsúdil zasahovanie Turecka do ozbrojeného konfliktu v Líbyi. Urobil tak po stretnutí najvyšších diplomatov Francúzska, Británie, Nemecka a Talianska na rokovaniach o najnovšom vývoji udalostí v Líbyi.