Líbya: Sily na východe krajiny prepustili tureckú nákladnú loď

Benghází 10. decembra (TASR) - Líbyjské sily pôsobiace na východe krajiny prepustili tureckú nákladnú loď - viac než týždeň po tom, ako ju zadržali. Oznámil to vo štvrtok vojenský hovorca, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Loď plaviaca sa pod jamajskou vlajkou smerovala do prístavu Misuráta na západe Líbye, keď ju minulý týždeň zadržali sily Líbyjskej národnej armády (LNA) pod velením Chalífu Haftara. Dôvodom zadržania lode bol jej údajný vstup do líbyjských vôd.



Turecko, spojenec Haftarových rivalov, zadržanie plavidla odsúdilo. Na lodi sa nachádzalo 17 členov posádky vrátane deviatich tureckých občanov.



Hovorca LNA vo štvrtok uviedol, že loď bola prepustená po vypočúvaní jej posádky a zaplatení pokuty za vstup do teritoriálnych vôd Líbye bez povolenia a plavbu v zakázanej oblasti.



Turecko je spolu s Katarom hlavným podporovateľom líbyjskej medzinárodne uznanej Vlády národnej jednoty (GNA), ktorá sídli v Tripolise a bojuje proti Haftarovýcm silám.



Haftara podporujú Egypt a Spojené arabské emiráty (SAE).



Líbya sa nachádza v rozvrate od roku 2011, keď došlo k zvrhnutiu bývalého diktátora Muammara Kaddáfího. Následne sa táto severoafrická krajina stala bojiskom konkurenčných zástupných síl.



Na ropu bohatá Líbya má dve súperiace administratívy - GNA v Tripolise a vládu so sídlom v meste Tobruk vo východnej časti krajiny, ktorá je lojálna Haftarovi.