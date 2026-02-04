< sekcia Zahraničie
Líbya začala vyšetrovať vraždu syna zosnulého vládcu Kaddáfího
Autor TASR
Tripolis 4. februára (TASR) - Líbyjská prokuratúra v stredu oznámila, že v meste Zintán vyšetruje vraždu Sajfa Isláma Kaddáfího, syna bývalého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Obeť zomrela na následky strelných zranení,“ uviedol úrad štátneho prokurátora vo vyhlásení. Dodal, že vyšetrovatelia sa snažia „vypočuť svedkov a každého, kto by mohol objasniť incident“. Do Zintánu v severozápadnej Líbyi boli vyslaní forenzní experti a pokračuje identifikácia podozrivých.
Kaddáfího zastrelilo neidentifikované „štvorčlenné komando“, ktoré v utorok vtrhlo do jeho domu v Zintáne, povedal jeho právnik Marcel Ceccaldi pre agentúru AFP.
Po povstaní podporovanom NATO v roku 2011, ktoré zvrhlo Muammara Kaddáfího, ostáva územie Líbye rozdelené medzi vládu podporovanú OSN so sídlom v Tripolise a východnú administratívu podporovanú Chalífom Haftárom. Ani jedna z týchto administratív sa k smrti syna bývalého vodcu krajiny nevyjadrila. Jedinú verejnú reakciu mal člen Prezidentskej rady zastupujúci región Fezzan Músa al-Kúní.
„Nie politickým vraždám, nie dosahovaniu požiadaviek silou a nie násiliu ako jazyku alebo prostriedku vyjadrenia,“ napísal na sieti X.
Sajf Islám Kaddáfí sa narodil ako druhý syn Muammara Kaddáfího, ktorý vládol v rokoch 1969 až 2011. Vzdelanie získal na London School of Economics a v rámci otcovho režimu vystupoval reformne, bol tiež považovaný za jeho možného nástupcu.
Medzinárodný trestný súd naňho v júni 2011 vydal zatykač pre obvinenia zo zločinov proti ľudskosti vrátane vrážd a prenasledovania civilistov počas potláčania protivládnych protestov. Po zadržaní milíciami v roku 2011 bol na základe amnestie v roku 2017 prepustený na slobodu.
