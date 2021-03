Líbya žiada okamžitý odchod všetkých zahraničných žoldnierov

Tripolis 25. marca (TASR) - Nová líbyjská vláda vyzvala vo štvrtok na "okamžité" stiahnutie všetkých zahraničných žoldnierov z krajiny, informovala agentúra AFP.



Pred desiatimi dňami zložila prísahu vláda národnej jednoty (GNU). Tá by pod vedením premiéra Abdala Hamída Dubajbu mala zjednotiť túto vojnou zmietanú severoafrickú krajinu a priviesť ju k voľbám plánovaným na koniec tohto roka.



Prítomnosť odhadovaného počtu 20.000 zahraničných bojovníkov a žoldnierov na území Líbye sa hrozbu pre snahy o politickú a bezpečnostnú konsolidáciu krajiny.



"Opakujeme nevyhnutnosť odchodu všetkých žoldnierov z Líbye, a to okamžite," uviedla líbyjská ministerka zahraničných vecí Nadžla Mangúšová na tlačovej konferencii v Tripolise, ku ktorej sa pripojili jej rezortní kolegovia z Francúzska, Nemecka a Talianska.



Jej výzvu zopakoval aj francúzsky minister vecí Jean-Yves Le Drian. "Odchod žoldnierov je pre líbyjský štát nevyhnutný na presadenie svojej zvrchovanosti," uviedol Le Drian na tlačovej konferencii.



Šéfovia diplomacií troch európskych krajín svojou štvrtkovou návštevou Tripolisu vyjadrili podporu novej líbyjskej vláde.



Nová administratíva nahradila medzinárodne uznávanú vládu národnej zhody (GNA) sídliacu s Tripolise a paralelne s ňou pôsobiaci vládny kabinet, ktorého baštou bol región Kyrenaika (v arabčine Barka) na východe Líbye. Ide o kľúčový región, ktorý prakticky ovládali vojenské jednotky veliteľa Chalífu Haftara. Exekutíva pôsobiaca na líbyjskom východe nebola medzinárodne uznaná.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré vzdušnými útokmi podporilo aj NATO a viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.



V krajine následne vznikli dve mocenské centrá: kým východná časť Líbye sa hlásila k Haftarovi, v hlavnom meste Tripolis sídlila vláda podporovaná Organizáciou Spojených národov. Líbya sa stala zástupným bojiskom súperiacich síl a do konfliktu boli vtiahnuté zahraničné mocnosti.



Prímerie vyhlásené vlani v októbri a výber kandidáta na predsedu vlády vo februári - schválený oboma hlavnými regionálnymi mocenskými centrami - priniesli nádej, že nová dočasná vláda môže priviesť krajinu k zmieneným voľbám.