Znepriatelené frakcie sa dohodli na otvorení prímorskej trasy v Líbyi

Káhira 13. novembra (TASR) - Zástupcovia znepriatelených strán konfliktu v Líbyi sa dohodli na opätovnom otvorení hlavnej prímorskej cesty spájajúcej východnú a západnú časť krajiny. Zároveň sa dohodli na tom, že zahraničných bojovníkov premiestnia nazad do miest Tripolis a Banghází. Ide o súčasť mierovej dohody dosiahnutej a podpísanej v októbri v Ženeve, informovala vo štvrtok agentúra DPA citujúc zdroje z prostredia Organizácie Spojených národov (OSN).



Oznámenie prišlo po stretnutí vojenského výboru s pracovným názvom 5+5, v ktorom každú zo znepriatelených frakcií zastupuje päť predstaviteľov. Stretnutie sa konalo v líbyjskom meste Syrta.



Predmetná komisia sa stretla od októbra už niekoľkokrát. Cieľom stretnutí bola implementácia mierovej dohody dosiahnutej v Ženeve. Obe strany sa zhodli na otvorení prímorskej cesty, ktorú bude treba vyčistiť od pozemných mín. Z danej oblasti bude tiež treba odstrániť ťažké zbrane a vojenské sily.



Strany sa tiež dohodli, že žoldnieri a zahraniční bojovníci sa stiahnu z danej oblasti a premiestnia sa do Tripolisu a Benghází, aby neskôr odtiaľ úplne odišli z Líbye.



Líbya sa nachádza v chaose od zosadenia dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. Následne sa krajina stala bojiskom súperiacich zástupných síl a zahraničných síl.



Turecko je hlavným podporovateľom vlády uznanej OSN v Tripolise a poslalo do krajiny vojenský personál i vybavenie.



Konkurenčné sily vedené veliteľom Chalífom Haftarom majú zase podporu Ruska, Egypta a Spojených arabských emirátov.



Ich dohoda bola dosiahnutá prostredníctvom rozhovorov sprostredkovaných OSN medzi líbyjskými delegátmi v Tunisku. V pondelok sa stretlo 75 delegátov z Líbye, ktorých poverila OSN, na šesťdňovom politickom fóre v Tunise.



Vyslankyňa OSN pre Líbyu Stephanie Williamsová informovala, že delegáti dosiahli v stredu predbežnú dohodu o pláne ukončenia tzv. prechodného obdobia a usporiadania slobodných a spravodlivých parlamentných i prezidentských volieb. Tie by sa podľa jej slov mali konať do 18 mesiacov.



OSN a západné mocnosti sa už roky usilujú spolupracovať so znepriatelenými líbyjskými stranami. Ich iniciatíva má vydláždiť cestu k riadnym voľbám, aké sa dosiaľ v krajine nepodarilo zrealizovať.