Líbyjská pobrežná stráž zadržala za dva dni takmer 1000 migrantov

Tripolis 29. marca (TASR) - Líbyjská pobrežná stráž zadržala pri západnom pobreží krajiny za dva dni takmer 1000 migrantov smerujúcich do Európy, informovala v pondelok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



"Za posledných 48 hodín pobrežná stráž a pobrežná bezpečnosť zadržali a vrátili do Líbye takmer 1000 migrantov," uviedla líbyjská pobočka IOM.



Podľa agentúry AFP hovorkyňa organizácie Safa Msehliová na Twitteri napísala, že medzi migrantmi boli deti, ženy a muži.



"Tímy IOM boli prítomné na všetkých miestach vylodenia, aby poskytli potrebnú pomoc," informovala IOM vo vyhlásení a varovala, že migranti môžu byť vystavení "svojvoľnému zadržiavaniu".



Podľa IOM väčšinu zo zadržaných migrantov prevážajú do stredísk, kde sú podmienky nepriaznivé a naďalej sa zhoršujú.



V roku 2020 zahynulo v Stredozemnom mori viac ako 1200 migrantov, vyplýva z údajov IOM.