Líbyjské ozbrojené skupiny v dosiahli s úradmi dohodu o bezpečnosti

Tripolis 24. augusta (TASR) - Líbyjské ozbrojené skupiny dosiahli v Tripolise dohodu s úradmi o zabezpečení dôležitej infraštruktúry, oznámil v piatok líbyjský minister vnútra po tom, ako OSN vyjadrila znepokojenie nad nedávnymi bojmi a vznikajúcou krízou okolo centrálnej banky. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Táto severoafrická krajina, kde žije 6,8 milióna obyvateľov, sa snaží zotaviť z dlhoročného konfliktu po povstaní v roku 2011, ktoré s podporou NATO zvrhlo dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího.



Líbya zostáva rozdelená medzi vládou uznanou OSN v hlavnom meste Tripolis, ktorú vedie premiér Abdal Hamíd Dubajba, a konkurenčnou vládou na východe krajiny, ktorú podporuje vojenský vodca Chalífa Haftar.



"V koordinácii s ministerstvom obrany sme spojili všetky bezpečnostné služby Tripolisu a podarilo sa nám dosiahnuť dohodu o zabezpečení letísk a pozemných hraníc, ako aj sídla vládnych inštitúcií v hlavnom meste," povedal minister vnútra Imád Tarábulusí z vlády uznanej OSN.



Dodal, že ozbrojené skupiny a bezpečnostné služby "vyjadrili okamžitú ochotu" uviesť dohodu do platnosti. "Do 24 hodín zabezpečíme všetky vládne budovy vrátane centrálnej banky Líbye," vyhlásil šéf silového rezortu.



Guvernér banky Sádik Kabír od roku 2012 čelí kritike zo strany osôb blízkych Dubajbovi v súvislosti s riadením líbyjských ropných zdrojov a štátneho rozpočtu.



Zastupujúca vedúca politickej misie OSN v krajine Stephanie Kouryová v utorok Bezpečnostnej rade OSN povedala, že "za uplynulé dva mesiace sa situácia v Líbyi pomerne rýchlo zhoršila", pričom spomenula nedávne boje medzi ozbrojenými skupinami na predmestí Tripolisu a pokusy o násilné vyhnanie Kabíra.



Podporná misia OSN v Líbyi (UNSMIL) vo štvrtok vyzvala strany na zdržanlivosť a vyjadrila "vážne znepokojenie nad správami o mobilizácii síl v Tripolise vrátane hrozieb použitia sily na vyriešenie krízy okolo líbyjskej centrálnej banky".



Napätie okolo banky vo štvrtok večer zvýšilo aj veľvyslanectvo USA, ktoré uviedlo, že akýkoľvek pokus o násilné riešenie by ovplyvnil integritu inštitúcie a jej postavenie v globálnom finančnom systéme.