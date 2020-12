Líbyjské súperiace vlády si v rámci dohody o prímerí vymenili väzňov

Káhira 26. decembra (TASR) - Líbyjské konkurenčné vlády začali s výmenou väzňov, ktorú sprostredkovala Organizácia Spojených národov v rámci predbežnej dohody o prímerí. Oznámili to v sobotu zástupcovia OSN a líbyjskí predstavitelia, informovala agentúra AP.



Výmena prvej skupiny väzňov sa pod dohľadom spoločného vojenského výboru uskutočnila ešte v piatok v dedine al-Šwajríf na juhozápade krajiny, uviedla Podporná misia OSN v Líbyi (UNSMIL). Bližšie detaily, ako sú počty prepustených, neposkytla. Vyzvala však obe strany, aby urýchlili realizáciu dohody o prímerí, a to aj prepustením všetkých zadržiavaných osôb.



Líbya je rozdelená medzi tzv. vládu národnej jednoty sídliacu v hlavnom meste Tripolis na západe krajiny, ktorá má podporu OSN, a súperiacu vládu na východe. Obe strany podporuje celý rad miestnych ozbrojených skupín, ako aj regionálne a svetové veľmoci.



Severoafrickú krajinu bohatú na ropu zachvátil chaos po povstaní z roku 2011, pri ktorom zvrhli a zabili dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího.



V apríli 2019 vojenský veliteľ Chalífa Haftar a jeho sily z východnej Líbye spustili ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis, ktorá však stroskotala po tom, ako Turecko posilnilo svoju vojenskú podporu vláde národnej jednoty. Ankara na podporu svojich spojencov v Líbyi nasadila stovky vojakov a tisíce sýrskych žoldnierov, približuje AP.



Obe strany v októbri tohto roka podpísali dohodu o celonárodnom prímerí, ktorú sprostredkovala OSN. Okrem výmeny všetkých väzňov dohoda zahŕňa aj odchod zahraničných síl a žoldnierov z Líbye do troch mesiacov. V tejto otázke však dosiaľ nebol oznámený žiaden pokrok.



Podľa expertov OSN do Líbye na pomoc obom stranám priviedli tisíce zahraničných bojovníkov vrátane Rusov, Sýrčanov, Sudáncov či Čadčanov.